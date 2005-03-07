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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۱۳

تذكر 23 نماينده مجلس به رييس جمهور در خصوص گزارش ارايه شده مركز مشاركت امور زنان در اجلاس جهاني مقام زن در آمريكا

23 نماينده مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس در تذكري مكتوب خطاب به سيد محمد خاتمي رييس جمهور ، نسبت به گزارش ارايه شده از سوي مركز مشاركت امور زنان در اجلاس جهاني مقام زن در آمريكا اعتراض كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در اين تذكر مكتوب كه حداد عادل آن را قرائت كرد، نسبت به گزارش نامناسب از وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران به اجلاس مقام زن در نيويورك اعتراض و خواستار پيگيري و برخورد مناسب با اين موضوع شدند.

اسامي اين نمايندگان بدين شرح است: عشرت شايق نماينده تبريز، فاطمه آجرلو نماينده كرج، عفت شريعتي نماينده مشهد ، لاله افتخاري و فاطمه رهبر نمايندگان تهران و آقايان سيد مهدي طباطبايي ، الياس نادران، كوچك زاده ، ابوطالب ، مصباحي مقدم و نجابت ديگر نمايندگان تهران، آرين منش نماينده مشهد، شجاعي كياسري نماينده ساري ، مدني بجستاني نماينده گناباد، آشتياني نماينده قم، رستاد نماينده داراب، مصري  نماينده كرمانشاه، حسيني نماينده سيرجان، يحيي زاده نماينده تفت و ميبد و تيمورعلي عسگري نماينده مشهد.

کد مطلب 163498

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