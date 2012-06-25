به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار "پدرو ویینا" ـ سفیر جدید اسپانیا در جمهوری اسلامی ایران ـ خطاب به وی گفت: کشورهای اروپایی با افزایش سوءظن نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی در حال ارتکاب اشتباه بزرگی هستند که امیدواریم کشور شما به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا در رفع این اشتباهات و سوءظن‌ها قدم‌های مؤثری بردارد.

وی همچنین، به مسائل جاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و با اشاره به مساله هسته‌ای کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی ایران را ملتی صلح‌طلب خواند و افزود: سلاح هسته‌ای امروز بازدارندگی خود را از دست داده است و استفاده از آن از سوی هر کشوری خسارات وسیع و جبران‌ناپذیری برای ملت‌ها و نسل‌های آینده دربرخواهد داشت.

هاشمی رفسنجانی، استفاده از منافع صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را حق همه ملت‌ها و جمهوری اسلامی ایران خواند و با آرزوی موفقیت برای سفیر اسپانیا در انجام مأموریتش در تهران گفت: کار مهم شما و ما می‌تواند تلاش در جهت رفع سوءظن و اعتمادسازی متقابل باشد.

وی روابط دو کشور ایران و اسپانیا را تاریخی خواند و با بیان اینکه "جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا در طول سالهای پس از انقلاب روابطی رو به رشد و احترام‌آمیز داشته‌اند"، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان بر سیاست گذشته خود درباره حفظ و توسعه روابط متوازن و احترام‌آمیز با سایر کشورها باقی است و امیدواریم که روابط دو کشور ایران و اسپانیا در همه بخش‌ها و بویژه تجارت و فرهنگ گسترش یابد.

در این دیدار همچنین، پدرو ویینا ـ سفیر اسپانیا در تهران ـ نیز روابط دو کشور را دیرینه و سنتی خواند و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا همواره روابطی حسنه و رو به گسترش داشته‌اند و نزدیکی‌های فرهنگی و مشترکات دو کشور در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.

وی، رفع اختلاف از طریق دیپلماتیک را راهبرد اصلی و مهم سیاست خارجی اسپانیا خواند و با اشاره به روابط خوب تهران ـ مادرید در سه دهه گذشته افزود: با وجود مشکلات ایجاد شده میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، روابط دوجانبه ایران و اسپانیا به خصوص در زمینه‌های تجاری و فرهنگی توسعه یافته است.

