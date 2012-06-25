دانشگاه علم و فرهنگ در خراسان شمالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شاهین فر در نشست با مدیرکل صدا وسیمای خراسان شمالی با اشاره به خدمات این نهاد، از افزایش کدرشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی واحد خبر داد و افزود: راه اندازی دانشگاه علم و فرهنگ در این استان، از برنامه‌های آتی این نهاد است.

وی با اشاره به تحت پوشش بودن 34 ایده برتر با ثبت اختراع، در مرکز رشد واحدهای فناور این نهاد گفت: به صاحبان ایده در راستای تجاری سازی محصولات مشاوره داده می‌شود که تاکنون 10 ایده مورد حمایت، تجاری سازی و وارد بازار شده‌اند.

شاهین فر پروژه عمرانی در دست احداث جهاد دانشگاهی را مورد اشاره قرارداد و یادآور شد: با تخصیص اعتبارات بزودی فاز دوم این پروژه به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه حوزه پژوهش در استان مغفول مانده، گفت: در جهاد دانشگاهی سعی بر پوشش هر چه بیشتر این حوزه شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی پژوهش محوری، ایده پروری و کارآفرینی، تعامل صدا و سیما با نهادهای مربوط در این زمینه را مثمر ثمر خواند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: جهاد دانشگاهی نهادی پویا و مصداق خودکفایی است که خدمات آن به جامعه ارزنده است.

احمد مهدوی با اشاره به خدمات مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی شعبه بجنورد افزود: دستاوردهای مبتکران و مخترعان این مرکز می‌تواند مشوق ایده پروری و الگویی برای جوانان باشد که این طرح‌ها از طریق صدا و سیما معرفی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پخش برنامه‌هایی با محوریت توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال افزود: در این برنامه نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بررسی می‌شود.