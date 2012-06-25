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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

فتحی پور:

صنعت فرش بهترین قابلیت برای رفع بیکاری در کشور را دارد

صنعت فرش بهترین قابلیت برای رفع بیکاری در کشور را دارد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صنعت فرش دستباف را دارای طرفیتهای بسیار خوبی برای رفع بیکاری در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور بعد از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی جاده ابریشم به خبرنگاران گفت: این صنعت قابلیت ایجاد اشتغال برای 10 میلیون بیکار در کشور را داراست.

وی با اشاره به اینکه هنر، ذوق ، مواد اولیه و ریشه این صنعت در کشور ایران در بین خانواده های مختلف وجود دارد، افزود: این صنعت در کنار سایر صنایع دستی استان و کشورمان به عنوان سفیران فرهنگی ایران در سطح جهانی می توانند ایفای نقش کنند.

فتحی پور ادامه داد: برای توسعه این بخش باید سهم صنایع دستی از درآمد یارانه‌ها مشخص شده و بر تحقق بودجه‌های تخصیص داده شده به این بخش نظارت شود.

وی اضافه کرد: صنایع دستی با اهمیت‌ترین شاخص اقتصادی آذربایجان‌شرقی کشور می‌تواند محسوب شود و باید از ظرفیت‌های آن بیشترین بهره‌برداری را به عمل آورد و همه مردم را در توسعه این بخش دخیل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 10 میلیون نفر اشتغال در زمینه فرش دستباف وجود دارد، تاکید کرد: اگر توسعه صنایع دستی کشور را پیگیری کنیم می‌توانیم سهم اشتغال فرش را به دو برابر افزایش دهیم.

کد مطلب 1634987

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