به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محفوظی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید راه و شهرسازی اردبیل افزود: میزان کاهش تلفات تصادفات جاده ای در اردبیل آمار بسیار چشمگیر و قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه نهایت تلاش مجموعه این وزارتخانه کاهش تصادفات در جاده های کشور است، اضافه کرد: امسال این آمار در اردبیل 33 درصد بوده که نشان می دهد اقدامات مطلوبی در زمینه توسعه، ایمن سازی و.. انجام گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی فعالیتهای حوزه این وزارت خانه را دارای پیچیدگیهای خاصی برشمرد و یادآور شد: وظایف محوله راه و شهرسازی وظیفه سنگین و گسترده ای است، بویژه اینکه این مسئولیت توام با ادغام دو وزارتخانه باشدو این حساسیتها . ظرافتهای خاص خودش را دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: حجم و تنوع کاری این سازمان بسیار گشترده بوده و اقدامات آن در ابعاد مختلف اقتصادی، ساسی، اجتماعی، رفاهی و... بررسی می شود و بی شک توسعه و رشد و شکوفایی کشور و هر منطقه ای به این وزارت خانه ارتباط دارد.

محفوظی مسکن مهر را از اولویتهای دولت و وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و متذکر شد: مصمم هستیم تا پایان دولت دهم پروژه های مسکن مهر تمام استانها را تکمیل و واگذار کنیم و در این زمینه سختگیری خواهیم کرد.

وی همچنین با بیان اینکه مدیرکل جدید استان اردبیل باید در مدت یک ماه ادغام این دو اداره را تکمیل کند، عنوان کرد: انتظار داریم در این راستا ظرف یک هفته مدیریتهای جدید در راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مشخص و پیشنهاد شود تا فعالیتها براساس زمان بندی و روال قانونی پیش برود.

معاون امور مجلس وزارت راه و شهرسازی ایجاد ساختار، تشکیلات، انتصاب مدیران و زیر مجموعه ها و... را از برنامه های ادغام در استانها برشمرد و اضافه کرد: کار کردن در استان اردبیل به دلایل مختلف از جمله فصل کاری کم و.. با سایر استنها بسیار متفاوت است و باید مدیران اردبیل به آن توجه کنند.