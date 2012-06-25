مرکز مدیریت و مشاوره پزشکان عمومی در زاهدان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: این مرکز 30 خرداد ماه سالجاری با هدف پاسخ به سوالات اعضای تیم سلامت و رفع مشکلات آنها، در محل مرکز بهداشت استان راه اندازی شد.

وی گفت: در حال حاضر جمعی از کارشناسان بیمه و یک نفر نماینده از ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده در این مرکز مستقر هستند که به راهنمایی پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت مشغولند.

وی افزود: از جمله فعالیت های این مرکز در فازهای بعدی اجرای برنامه پزشک خانواده، انتخاب منطقه سلامت برای پزشکان و انجام مراحل نهایی ثبت نام آنها خواهد بود.

دبیر ستاد اجرایی پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: این مرکز در سایر شهرستان های استان نیز با اهداف فوق در حال راه اندازی است.

صرفه جویی، امکان توزیع عادلانه آب را فراهم می کند

مدیر مصرف و کاهش آب شرکت آبفای سیستان و بلوچستان گفت: صرفه جویی به معنای بهینه و درست مصرف کردن است که در صورت رعایت این اصل امکان استفاده و توزیع عادلانه آب شرب برای تمامی شهروندان فراهم می شود.

میثم نادری با درخواست از مشترکان این سازمان در راستای استفاده بهینه از آب شرب و بهداشتی افزود: رعایت برخی از موارد به ظاهر ساده و بی تاثیر توسط شهروندان موجب کمک بسیار شایانی در حفظ و تامین منابع آبی می شود.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در هر دقیقه دوش گرفتن بیش از 40 لیتر آب مصرف می شود و همچنین خرابی سیفون ها در سرویس های بهداشتی موجب هدر رفتن آب به میزان 150 لیتر در طول شبانه روز می شود که توجه به این موارد ابتدایی تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف و هدر رفت آب دارد.

وی گفت: استفاده از شیرآلات کاهنده، استفاده از آب پاش و یا آبیاری قطره ای به منظور آبیاری باغچه ها، شستشوی خودرو با یک سطل آب به جای استفاده از شیلنگ و همچنین رفع هر گونه نشت و یا چکه در شیر آلات روش های بسیار تاثیر گذار و مهم در کاهش مصرف آب است.

مدیر مصرف و کاهش آب شرکت آبفای سیستان و بلوچستان افزود: رعایت مواردی از جمله کوتاه سازی زمان استحمام، جلوگیری از تابش مستقیم خورشید بر روی کولر، خودداری از بکارگیری ماشین لباسشویی به صورت مکرر و با البسه کم و همچنین خرابی سیفون ها در سرویس های بهداشتی در هر منزل موجب کاهش هدر رفت آب به میزان 200 لیتر آب در طول شبانه روز می شود.

وی بیان داشت: این میزان کاهش هدر رفت با وجود 270 هزار مشترک در استان رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود.

احداث سالن ورزشی منطقه آزاد چابهار

سرپرست مدیریت حوزه فنی و مهندسی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار گفت: در راستای تسریع در انجام پروژه های در دست اجرا و نیز سرعت بخشیدن در تکمیل طرح های نیمه تمام در جهت شکوفا کردن منطقه در ابعاد مختلف و با به کارگیری رویکردی جدید در ساماندهی پروژه های عمرانی به زودی سالن ورزشی منطقه چابهار احداث می شود.

فرهاد امین دهقان افزود: این پروژه با هدف ساخت فضای مناسب ورزشی و نیز انجام مسابقات داخلی، منطقه ای و ملی با سقف فضای مدور به مساحت تقریبی سه هزارو 120متر مربع با ظرفیت دو هزار نفر احداث می شود.

وی اظهار داشت: برآورد اولیه اجرای این طرح 43 میلیارد ریال است که در دو فاز در مدت زمان 18 ماه ساخته می شود.

وی گفت: مراحل مختلف برگزاری مناقصه برای تعیین پیمانکار بخش خصوصی اواخر سال گذشته انجام شده و اکنون مشاور طرح انتخاب و اسناد به کمیسیون معاملات سازمان ارائه شده است.