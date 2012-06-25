رشد 20 درصدی برنامه های فرهنگی کمیته امداد کردستان

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در کنار کارهای خدمات رسانی و حمایت های مالی و معنوی توسعه برنامه های فرهنگی یکی از اولویت های کاری کمیته امداد امام خمینی (ره) است و به همین دلیل توجهی ویژه به این بخش صورت می گیرد.

وی با اشاره به جنگ نرم و تهاجمات فرهنگی که یکی از بارزترین توطعه های دشمن علیه ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: توجه به برنامه های فرهنگی و اعتقادی دانش آموزان و دانشجویان و بهینه سازی اوقات فراغت آنها یک نیاز ضروری است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان بیان کرد: تنوع، تجدید قوا، افزایش مشارکت اجتماعی و سهیم شدن جوانان در مسائل اجتماعی و کسب مهارت های متناسب با زندگی روزمره از آثار مطلوب غنی سازی اوقات فراغت جوانان به شمار می رود.

موسی نژاد ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته در سال جاری استان کردستان میزبان 840 دانشجو و دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) است.

وی افزود: ایلام، زنجان، قم، خوزستان، همدان و آذربایجان شش استانی هستند که برای غنی سازی اوقات فراغت میهمان استان کردستان در اردوگاه امام علی (ع) هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: هدف از برگزاری این اردوها آشنایی جوانان و نوجوانان با ارزش های اسلامی، آشنایی با فرهنگ و آیین های مناطق مقدس، آشنایی با اماکن مذهبی و باستانی هر منطقه و تقویت روحیه تعامل و قانونمندی است.

موسی نژاد پرداختن به تفریحات سالم، غنی سازی اوقات دانش آموزان و دانشجویان، افزایش مهارت های زندگی و افزایش روحیه مشارکت جویی را از دیگر اهداف برگزاری این اردوها بیان کرد.

وی اظهار داشت: همچنین تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش این نهاد به اردوهای تابستانی استان های همدان و مشهد مقدس اعزام می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان یادآور شد: در حال حاضر 17 هزار دانش آموز و دانشجوی کردستانی از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.