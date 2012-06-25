به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران صنایع کفش وچرم کیف و پوشاک چرمی و صنایع وابسته با هدف ارج نهادن به تجربیات بزرگان و پیشکسوتان این صنعت و با تجلیل از همت و تلاش و دانش کارآفرینان جوان و رونمایی از منشور اخلاق حرفه ای ( فتوت نامه ) ؛ انتقال تجربیات بین نسلی و ایجاد زمینه های تلفیق بین تجربه دیروز و دانش امروز و ارتقای جایگاه صنعت کفش و چرم در اقتصاد ایران در سالن همایش‌های کتابخانه ملی گردهم آمدند.

در این همایش از تعدادی از بزرگان این صنعت ، پیشکسوتان و کارآفرینان جوان این صنعت با حضور مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیر شد.

علی لشگری رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین صنعت کفش ایران و حاج رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان تهران در این همایش ضمن تقدیر از حمایت‌های انجام شده توسط خانواده صنعت چرم و کفش خواستار اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای تحت عنوان فتوت نامه در این صنف شد. در ادامه شاهین فاطمی از دیگر اعضای شورا به تبیین موضوع کارآفرینی و انتقال تجربیات بین نسلی پرداخت.