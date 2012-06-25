  1. اقتصاد
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

منشور اخلاق حرفه‌ای در صنعت کفش اجرایی شود

رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین صنعت کفش ایران خواستار اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای در این صنف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران صنایع کفش وچرم کیف و پوشاک چرمی و صنایع وابسته با هدف ارج نهادن به تجربیات بزرگان و پیشکسوتان این صنعت و با تجلیل از همت و تلاش و دانش کارآفرینان جوان و رونمایی از منشور اخلاق حرفه ای ( فتوت نامه ) ؛ انتقال تجربیات بین نسلی و ایجاد زمینه های تلفیق بین تجربه دیروز و دانش امروز و ارتقای جایگاه صنعت کفش و چرم در اقتصاد ایران در سالن همایش‌های کتابخانه ملی گردهم آمدند.

در این همایش از تعدادی از بزرگان این صنعت ، پیشکسوتان و کارآفرینان جوان این صنعت با حضور مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیر شد.

علی لشگری رئیس هیئت مدیره  جامعه متخصصین صنعت کفش ایران و حاج رسول شجری رئیس  اتحادیه  کفاشان تهران در این همایش ضمن تقدیر از حمایت‌های انجام شده توسط خانواده صنعت چرم و کفش خواستار اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای تحت عنوان فتوت نامه در این صنف شد. در ادامه شاهین فاطمی از دیگر اعضای شورا به تبیین موضوع کارآفرینی و انتقال تجربیات بین نسلی پرداخت.

کد مطلب 1634998

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