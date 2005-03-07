معتبرترين تصحيح شاهنامه ي فردوسي در ايران منتشر مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل از دبيرخانه ي نخستين هم انديشي هويت ايراني ، جلال خالقي مطلق با تاييد اين خبر افزود: اين شاهنامه شامل 8 دفتر است كه تاكنون 6 دفتر آن منتشر و 2 دفتر ديگردرحال حروفچيني است كه تا دو سال ديگربه پايان مي رسد.

اين استاد ايراني وشاهنامه شناس كه هم اكنون دركشور آلمان ساكن است ، گفت: براي اين 8 دفتر 5 دفتر يادداشت شرح شاهنامه " نيز منتشرخواهد شد كه تاكنون 2 جلد از آن منتشر ، 2 جلد در حال حروف چيني و 1 جلد آن نيز در حال تاليف است.

خالقي تاكيد كرد: پس از پايان تصحيح شاهنامه و چاپ دو دفترباقي مانده در آمريكا 8 دفتر راهمراه با پنج دفتريادداشت هاي شرح شاهنامه در ايران منتشرخواهم كرد . اين شاهنامه شناس ، درپاسخ به اين پرسش كه ازجمله نكات مهمي كه درتصحيح شاهنامه با آن برخورد كرديد چه بود؟ گفت : من دراين تصحيح چندين ساله با نكات زيادي برخورد كردم ، از آن جمله مي توان به دستبرد كاتبان اشاره كرد. يعني با بيت ها را تغيير داده اند، يا تعدادي از بيت ها را انداخته اند يا واژه هايي را عوض كرده اند. البته اين كار را با تمام آثار ادبي كرده اند، به خصوص با شاهنامه بايد اين بيت هاي الحاقي و افتادگي ها در شاهنامه درست شود و ما كوشش كرده ايم اين كار را تا اندازه اي زياد انجام دهيم.

خالقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغييرات به وجود آمده در شاهنامه عمدي بوده است يا سهوي ، اظهار داشت: هم ازسرسهو قلم بوده است هم عمدي . اما ، بيشتر تغييرات در شاهنامه عمدي بوده است. وقتي كاتبان فكرمي كردند درجايي شاهنامه كم و كسر دارد يك چيزهايي مي سرودند و به آن اضافه مي كردند ، اگر بيتي را نمي فهميدند يا خوششان نمي آمد حذف مي كردند. اگرواژه اي را كه كهنه بود حذف مي كردند و واژه ي زمان خودشان را مي گذاشتند .