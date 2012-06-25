مرگ مرد موتور سوار در تصادف با جرثقیل / نجات راننده گرفتار از داخل خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه بر اثر برخورد یکدستگاه جرثقیل با خودرو سواری و موتورسیکلت، راکب جان باخته و سه سرنشین خودروی سواری مصدوم شدند.

در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با 125، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی سریع امدادگران ایستگاه 71 را ساعت 21 و27 دقیقه دیروز به بزرگراه امام علی(ع)- مقابل باشگاه دیهیم اعزام کرد.

علی خلیق فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: در محل مورد نظر یک دستگاه جرثقیل در حال حرکت روی پل در امتداد بزرگراه امام علی با یک دستگاه خودرو مسافربر و موتورسیکلت برخورد کرده بود که در این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو سواری به نام هایمجید-ا 21ساله، مصطفی-ا 46 ساله و مهدی-ت 30 ساله مصدوم شده و راکب موتورسیکلت در این حادثه جان خود را از دست داد.

آتش سوزی در پارکینگ خانه

همچنین با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به طبقات فوقانی ساختمان مسکونی در خانی آباد نو جلوگیری شد.

در پی تماس شهروندان مبنی بر مشاهده دود و شعله از پارکینگ یک ساختمان مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران ساعت 5 و 47 دقیقه عصر دیروز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 22 را به آدرس خانی آباد نو، خیابان ماهان، کوچه نیکوبین اعزام کرد.

در نخستین بررسی ها مشخص شد، انباری پارکینگ یک واحد مسکونی چهار طبقه که در آن کارتن و ظروف یکبار مصرف نگهداری می شد، دچار آتش سوزی شده بود که با شعله و دود شدیدی نیز همراه بود.

آتش نشانان با استفاده از دو رشته لوله آبرسان، دستگاه تنفسی و دو دستگاه فن هواده همزمان با مهار آتش سوزی عملیات تخلیه دود را نیز انجام دادند.همچنین آتش نشانان ساکنان دیگر واحدهای ساختمان را که بر اثر دودگرفتگی گرفتار شده بودند نجات داده و پس از ایمن سازی محل و ابلاغ تذکرات ایمنی به عملیات خود پایان دادند.

آسانسور شعله ور

در حادثه ای دیگر، اتصال سیم های برق در کابین آسانسور باعث بروز آتش سوزی در آپارتمانی شد.

در هنگام رسیدن آتش نشانان شعله های آتش از سقف کابین آسانسور واحد مسکونی زبانه می کشید که بلافاصله آتش نشانان با سرعت عمل و با استفاده از تجهیزات خاموش کننده موفق شدند آتش را مهار و از سرایت آتش به نقاط دیگر جلوگیری کردند.

بی احتیاطی کارگران حادثه ساز شد

بی احتیاطی کارگران در هنگام گرم کردن ظرف قیر نیز طبقه پنجم واحد مسکونی را در بزرگراه اشرفی اصفهانی به آتش کشید.

امدادگران آتش نشانی پس از حضور در محل دریافتند، در طبقه پنجم یک ساختمان مسکونی در حال بازسازی، بی احتیاطی کارگران در هنگام گرم کردن قیر باعث شعله وری و متصاعد شدن دود شدید در ساختمان شده بود که آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قطع سیستم برق و گاز با استفاده از تجهیزات خاموش کننده شعله های آتش را در کوتاه ترین زمان ممکن مهار و خاموش کردند.

نجات راننده گرفتار

در آخرین حادثه ، راننده محبوس در خودروی واژگون شده در بزرگراه آزادگان نجات پیدا کرد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در پی تماس شهروندان مبنی بر واژگونی یکدستگاه خودروی سواری پیکان وانت ساعت 12 و21 دقیقه امروز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 12 را به محل حادثه در بزرگراه آزادگان، روبروی شهرک مرتضی گرد اعزام کرد.

در این حادثه خودروی سواری پیکان وانت به علت انحراف از مسیر اصلی و برخورد با گاردریل واژگون شده و راننده آن میان اتاقک گرفتار شده بود که آتش نشانان بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه با توجه به نشت بنزین با ایمن سازی و قطع جریان برق خودرو همزمان راننده محبوس شده را نجات داده و تحویل عوامل اورژانس دادند.