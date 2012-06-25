41 هزار فرصت شغلی در اردبیل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال استان اردبیل عنوان کرد: در سال 89 فرصت شغلی برای 37 هزار نفر ایجاد شده بود که در سال گذشته 80 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه برای سال جاری نیز تعهد اشتغال در استان برای 43 هزار و 97 نفر تعیین شده است، تصریح کرد: ایجاد فرصت شغلی به معنای ایجاد شغل نیست و این بر اساس سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی فراهم می شود.

این مسئول افزود: برخی از شغلها در فصول خاصی برای افراد شغل محسوب می شود و ممکن است بعد از مدتی بیکار و یا وارد چرخه شغلی در صنعت دیگری شود که در هر دو حال فرصت شغلی محسوب می شود.

210 میلیارد ریال برای مشاغل خانگی پرداخت شد



عزیزی از پرداخت 210 میلیارد ریال برای 16 هزار و 431 طرح مشاغل خانگی در سالجاری در استان خبر داد و بیان کرد: این مبلغ برای هر شغل تا سقف پنج میلیون ریال به صورت انفرادی از محل صندوق قرض الحسنه پرداخت شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری اردبیل با بیان اینکه ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی با هدف هدایت افراد به سمت تولید صورت می گیرد و به دلیل محدودیت منابع 50 درصد از منابع به میزان پنج هزار و 300 میلیارد ریال پرداخت نشده است.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات سال گذشته و امسال عنوان کرد: بودحه جاری استان در سال گذشته 848 هزار میلیارد و 593 میلیون ریال مصوب شده بود که 99.7 درصد آن تحقق یافت که نسبت به سال ما قبل آن 11.2 درصد افزایش تخصیص داشت.

عزیزی اعبتار سال 91 را از محل تملک دارایی یک هزار و 88 میلیارد و 182 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این مبلغ برای در کمیته برنامه ریزی مصوب شده که برای طرحهای نیمه تمام و طرحهایی که هیئت دولت در سفر به استان تعهد کرده است پرداخت شود.