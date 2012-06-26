روایت یک کودک از خاکسپاری مادرش به زیر چاپ رفت

ساسان تبسمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این کتاب که ناشر سوئیسی کپی‌رایت آن را به ناشر ایرانی (انتشارات کودکان یزد) واگذار کرده بود، پس از مدت‌ها و با یک مورد اصلاحیه مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی در قالب کتابی نفیس و مصور از سوی این ناشر منتشر می‌شود.

به گفته وی کتاب «مامانم شده یه ستاره» اثر عزوز بگاگ فیلسوف، روانکاو و رجل سیاسی فرانسوی مراکشی‌الاصل و حاوی برداشت‌ها و افکار بریده بریده یک دختر پنج ساله است که در کلیسا شاهد مراسم تدفین و بزرگداشت مادرش بوده است.

تبسمی این کتاب را اثری خاص کودکان نمی‌داند و معتقد است برای بزرگسالان هم می‌تواند حامل پیام‌های تأثیرگذاری باشد.

این مترجم همچنین از ترجمه آخرین کتاب منتشر شده از «آندره مک کین» نویسنده معروف روس مقیم فرانسه با عنوان «عشق‌های جاودانی زودگذر» خبر داد و گفت: این کتاب که چهارمین اثر مک کین است، در سال جاری میلادی (2012) منتشر شد و در میان آثار مک کین، یکی از تاثیرگذارها است.

به گفته وی، این کتاب داستان مردی روس را بازگو می‌کند که سال‌های زیادی مشغول نبردهای پارتیزانی بوده و درباره فلسفه زندگی می‌اندیشد.

ساسان تبسمی که تاکنون کتاب‌هایی مانند «وصیتنامه‌ فرانسوی»، «موسیقی یک زندگی» و «زنی که منتظر بود» از آندره مک کین را ترجمه کرده است، کتاب چهارم او را هم که حدود 240 صفحه است، برای اخذ مجوز به انتشارات مروارید سپرده است.