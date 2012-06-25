رژیم صهیونیستی دست به دامن حامیان خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسرائیل تایمز، "دان مریدر" معاون نخست وزیر و وزیر اطلاعات و انرژی اتمی رژیم صهیونیستی در سخنانی در جمع رهبران یهودی جهان در "مجمع آژانس یهود" ضمن بی ثبات خواندن وضعیت کنونی جهان خواستار کمک آنها به رژیم صهیونیستی برای نجات از اوضاع کنونی شد.

وی با اشاره به پیشرفت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اعتراف تلویحی به بی تاثیر بودن تحریمها علیه کشورمان گفت : برای توقف برنامه هسته ای ایران تمام تحریمهایی که می شد اعمال کرد اعمال شده اند،ما نیاز به فشارهای جهانی علیه ایران داریم.

"مریدر" همچنین با اشاره به روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر در اظهاراتی که نشان دهنده نگرانی صهیونیستها از سرنوشت نامعلوم پیمان سازش کمپ دیوید میان قاهره و تل آویو است، مدعی شد : ما به روند دموکراتیک جامعه مصر که موجب پیروزی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات مصر شد احترام می گذاریم وامیدواریم که قرارداد صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل مورد احترام قرار گیرد.

وی همچنین در این مجمع ادعا کرد دولت بشار است سقوط خواهد کرد که این ضربه سنگینی به ایران خواهد بود.

گفتنی است نشست سالیانه مجمع آژانس یهود و شورای حکام آن با حضور بیش از 400 نفر از رهبران و نمایندگان جوامع و سازمانهای یهودی از سراسر جهان در بیت المقدس اشغالی برگزار شد.