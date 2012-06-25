به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مفتح امروز در پایان نشست مشترک با دبیر انجمن صنایع لبنی گفت : ذرت و کنجاله غیرسویا به میزان لازم تهیه و مقدمات تامین کنجاله سویا نیز فراهم شده است.



وی افزود : از اواخر تیر ماهانه حدود سیصد هزار تن کنجاله سویا وارد کشور می شود که 20 هزار تن بیش از نیاز بازار است و حداکثر تا یک ماه آینده کنجاله سویا هم به میزان کافی عرضه می شود.



این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارداشت: در پی نوسان نرخ ارز بازار نهاده های دامی دچار نوسان شد و به قیمت محصولات پروتئینی افزایش یافت ، در برخی نهاده های دامی حدود 90 درصد نیازمند واردات هستیم .

مفتح افزود: در اکثر نهاده های دامی با تدابیر اندیشیده شده بازار به تعادل رسیده است و اگر نهاده ها و علوفه با قیمت مناسب به دست تولید کننده برسد ، قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ و مواد لبنی نیز کاهش خواهد یافت.



مفتح تصریح کرد: وزارت صنعت ایجاد تعادل در بازار نهاده های تولید را در اولویت قرار داده است و با تولید کنندگان جلساتی برگزار شد و همه اتحادیه دامداران و هم اتحادیه کارخانه های لبنی بر آمادگی خود برای کاهش قیمت ها در صورت تامین نهاده ها تاکید کردند و توافق خوبی در این زمینه حاصل شد.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان انواع مواد پروتئینی اعم از تولیدکنندگان شیر، گوشت مرغ و گوشت قرمز که برای تولید نیازمند نهاده های دامی و علوفه هستند ، خواست با مراجعه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان به میزان مورد نیاز با هماهنگی اتحادیه مربوط دریافت کنند.



مفتح گفت: درباره نرخ انواع مواد پروتئینی با اتحادیه های تولید توافق هایی شد که جزئیات آن به زودی اطلاع رسانی می شود. وی تصریح کرد: به جز کنجاله سویا علوفه و نهادهای دامی به میزان کافی تهیه و تامین شده و شرایط به حالت عادی برگشته است.



مفتح در پاسخ به این پرسش که علوفه و نهاده های دامی با چه قیمتی قرار است به دست تولیدکنندگان برسد؟ گفت : قیمت ذرت ، جو ، کنجاله های غیرسویا ؛ کاملا با قیمت قبلی و معقول عرضه می شود و کنجاله سویا هم با قیمت تفاهم شده در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا بازار به تعادل کامل برسد.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا نهاده های دامی تولیدکنندگان به طور کامل تامین با نرخ مرجع می شود یا بخشی از آن با نرخ دولتی و بخش دیگر با نرخ بازار آزاد خواهد بود ؟ افزود: در نتیجه 3 ماه نشست فشرده مقرر شد قیمت نهادهای دامی در بازار آزاد بدون سهمیه بندی به جز کنجاله سویا با همان قیمت قبلی و معقول است.



مفتح با بیان اینکه برنامه ریزی اصلی دولت مبارزه با علت افزایش مواد پروتئینی است، اظهارداشت: بی تعادلی در تنظیم نهاده های دامی موجب بروز مشکل و گرانی قیمت مواد پروتئینی در کشور شد.



قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقادی هم از برنامه ریزان حوزه کشاورزی کرد و گفت: علت اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت کسب استقلال کشاورزی تاکید کردند، امروز کاملا مشخص شده است که اگر در کشور امکان تامین نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان مواد پروتئینی فراهم شود ، دیگر شاهد چنین نابسامانی هایی در بازار مواد پروتئینی که ناشی از افزایش نرخ ارز یا قیمت جهانی برخی نهاده هاست ، نخواهیم بود.



وی افزود: چنانچه در وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی فشرده ای برای تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان مواد پروتئینی در کشور انجام شود ، مانند گندم، دغدغه ها در این باره برطرف خواهد شد.



قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت عدم تعادل قیمت نهاده ها در بازار را ناشی از نوسان قیمت جهانی و ارز دانست و گفت: کافی نبودن تولید داخلی نیز به این موضوع دامن زده است، زیرا در تولید مواد پروتئینی سرمایه گذاری خوب شده اما متناسب با این ظرفیت سازی تولید نهاده های دامی در کشور افزایش پیدا نکرده است.