فيلم سينمايي "پاي چپ من" در ايام نوروز از شبكه اول سيما پخش مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر "، فيلم سينمايي " پاي چپ من " يك اثر انگليسي است كه از مضموني اجتماعي برخوردار است و به يك مساله انساني مي پردازد و به مساله استعدادهاي بشري، توانايي هاي ذهني و اميدواري و موفقيت در زندگي انسان ها اشاره مي كند.

داستان اين فيلم، درباره دختري به نام كريستي است كه با يك مشكل مادرزادي متولد شده است، فقط داراي پاي چپ است. خانواده اين دختر از وضع مالي نامناسبي برخوردارند و او همراه ساير خواهر و برادرهايش به آموختن دروس مختلف در خانه مشغول است. در ضمن تحصيل او با علاقه زيادي كه نسبت به نقاشي دارد با پاي چپ شروع به نقاشي مي كند. اين مساله مددكاري كه به امور او توجه مي كند را تحت تاثير قرار مي دهد و درصدد ايجاد شرايطي بر مي آيد كه بتواند به طريقي او را در اين راه كمك كند و باعث پيشرفت او شود. كيفيت نقاشي هاي او باعث جلب نظر برخي از استادان اين رشته مي شود و در نهايت شرايطي پيش مي آيد كه اين مدد كار اجتماعي يك نمايشگاه از آثار نقاشي اون به وجود مي آورد.

فيلم سينمايي " پاي چپ من " كه به وسيله جيم شرليدن كارگرداني شده، متن آن را مريم شيرزاد ترجمه كرده است و درحال حاضر زير نظر وي، به عنوان مدير دوبلاژ، صدا گذاري مي شود. اين فيلم در قالب 90 دقيقه ارايه خواهد شد.

اين فيلم به سفارش شبكه يك سيما دوبله مي شود.