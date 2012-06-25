میزان پروازها در فرودگاه سبزوار افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: میزان پروازها در فرودگاه سبزوار با داشتن موقعیت استراتژیک خود، در آینده ای نزدیک به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

سعید چلندری با اشاره به وجود دو فرودگاه فعال در استان اظهار داشت: فرودگاه مشهد با جا به جا کردن روزانه 18 هزار مسافر در میان فرودگاه های کشور به لحاظ تعداد مسافر و پرواز رتبه دوم را داراست.:

وی با اشاره به افتتاح فرودگاه الماس سرخس در سال 75، ادامه داد: با مساعدت وزیر راه و شهرسازی اعتبارات لازم برای توسعه این فرودگاه با اجرای پروژه هایی چون احداث جایگاه موقت سوخت، توسعه ترمینال و راه اندازی ساختمان هواشناسی تخصیص یافته است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی درباره فرودگاه گناباد نیز گفت: این طرح که کلنگ آن سال 71 به زمین زده شد، با پیگیریهای فرماندار کنونی گناباد دوباره شکل اجرایی به خود گرفته و با اعتبار قابل قبول اختصاص یافته برای تکمیل این پروژه و انتخاب پیمانکاری مناسب، نسبت به افتتاح آن پیش از پایان دولت دهم اطمینان داریم.

کاهش صدور پروانه ساختمانی در گناباد

شهردار گناباد از کاهش صدور پروانه ساختمانی در این شهر نسبت به سال گذشته خبرداد.

حمید بنایی گفت: شهرداری گناباد در سه ماهه اول سال جاری، 104 پروانه ساخت بنا صادر کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین142 پرونده در این مقطع زمانی در کمیسیون های ماده صد اول و دوم شهرداری مورد بررسی قرار گرفته اند.

برنامه ریزی برای حضور و مشارکت گسترده در مسابقات قرآن کریم سال91

استاندار خراسان رضوی بر برنامه ریزی برای حضور و مشارکت گسترده در مسابقات قرآن کریم سال جاری تاکید کرد.

محمود صلاحی با اشاره به اینکه سهمیه مشارکت استان در مسابقات قرآنی سال گذشته 88 هزار نفر بود، گفت: با اهتمام مسئولان و استقبال مردم، بیش از 104 هزار نفر در این مسابقات شرکت کرده و خراسان به عنوان رتبه نخست کشور شناخته شد.

صلاحی تاکید کرد: در سال جاری این رقم باید به بیش از 500 هزار نفر افزایش یابد که این عدد با توجه به ظرفیت استان و فعالیت های صورت گرفته از سوی نهادهای مختلف قابل دسترس است.

لزوم توجه به نهادینه شدن آموخته های دانش آموزان در برنامه های اوقات فراغت

فرماندار جوین گفت: در برنامه های اوقات فراغت امسال به دنبال تعمیق آموخته های علمی دانش آموزان هستیم.

مهدی فروزان در جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان جوین تاکید کرد: آنچه که از آموزه های دین مبین اسلام به ما رسیده، خلاف برخی باورهای موجود مبنی بر فراغت از آموزش در زمان تعطیلات است.

رئیس ستاد اوقات فراغت شهرستان جوین اظهار داشت: بایستی شرکت جوانان و نوجوانان در کلاس های اوقات فراغت یک گام به جلو برای ورود به بازار کار باشد.

سیل کاشمر تلفات جانی نداشت

رئیس شورای مدیریت بحران کاشمر گفت: خوشبختانه به مدد تدابیر اتخاذ شده و پیش بینی های به عمل آمده سیل اخیر هیچ گونه تلفات انسانی در پی نداشته است.

مهدی محمودی در جلسه این شورا میزان بارش باران در چند روز اخیر را 47 میلی متر اعلام کرد و اظهار داشت: این امر موجب بروز خساراتی به قنوات، بخش های زراعی، باغات، راه های روستایی و دام و طیور شده است.

سرپرست فرمانداری کاشمر خسارت وارد شده به بخش کوهسرخ را بیش از سایر مناطق شهرستان ذکر کرد و افزود: برآوردهای اولیه حاکی از وارد شدن خسارتی بالغ بر 260 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به لطمه دیدن برخی شبکه های آبرسانی روستایی تصریح کرد: مرمت این بخش ها و تامین آب شرب مورد نیاز روستاهای مذکور در اولویت قرار دارد.

تغییرکانال دریافتی شبکه های آنالوگ در مشهد

برابر اعلام معاونت فنی مرکزصدا وسیما، به منظور بهبود پوشش فرستنده های دیجیتال در مناطق طلاب، طبرسی و مرکز شهر از روز دوشنبه کانال دریافتی شبکه های آنالوگ خبر از 24 به 60، شبکه یک از 30 به 63و شبکه چهار از 36 به 66 در ایستگاه دوم مشهد واقع در ارتفاعات سیدی تغییر خواهد کرد.

همشهریانی که از ایستگاه دوم مشهد استفاده می کنند نیاز به این تغییر دارند و بقیه ساکنان شهر نیازی به تغییر کانال دریافتی خود ندارند.