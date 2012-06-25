به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات نهاوند اظهار داشت: مساجد بعنوان مهمترین مراکز عمومی فرهنگی و اجتماعی بهترین مرکز برای جذب جوانان و آموزش آنها است.

مرادی افزود: در سال 88 در شهرستان نهاوند فقط 15 کانون فرهنگی مساجد فعال بود اما خوشبختانه در دو سال اخیر نهاوند در زمینه ایجاد کانون های مساجد پیشرفت قابل توجهی داشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند گفت: در پایان سال گذشته 40 کانون فعال در مساجد نهاوند ایجاد شد و تا پایان سال جاری این تعداد به 100 کانون افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با فرا رسیدن فصل تابستان و به منظور بهره گیری مناسب از اوقات فراغت دانش آموزان برنامه های مختلفی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی در نظر گرفته است که از اول تیرماه اجرای آنها آغاز شده است.

وی اظهار داشت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان شهرستان نهاوند 64 پایگاه اوقات فراغت در این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: کلاسهای در نظر گرفته شده در این پایگاهها شامل حفظ و قرأت قرآن، کتابخوانی، نقاشی و گرافیک، داستان نویسی، آموزش بازیگری و آموزش کامپیوتر است.

مرادی افزود: در کنار این کلاسها برپایی پنج نمایشگاه هنرهای تجسمی، اجرای چهار نمایش شهرستانی و دو کنسرت موسیقی نیز برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان نهاوند چهار آموزشگاه آزاد، هشت موسسه قرآنی و هشت مرکز بازی های یارانه ای دارای مجوز وجود دارد که جوانان و دانش آموزان با حضور در این مؤسسات بخشی از اوقات فراغت خود را سپری می کنند.

وی در پایان از برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش خبرنگاران نهاوند زیر نظر یکی از استادان خبره کشوری خبر داد و پیش بینی کرد: هفت هزار نفر در طرح اوقات فراغت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند شرکت می کنند.