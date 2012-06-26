منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حضور تیم ملی کشتی آزاد ایران در تورنمنت اسپانیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: نمی‌توان ابعاد مثبت یا منفی حضور المپیکی‌ها در تورنمنت اسپانیا و احتمال هرگونه مصدومیت در این میدان تدارکاتی را نادیده گرفت، اما در نهایت این اعضای کادر فنی تیم ملی و در راس آن رسول خادم هستند که باید پاسخگوی نتایج نهایی و حتی اتفاقات غیرمترقبه باشند.

وی ادامه داد: به عنوان یکی از پیشکسوتان کشتی که هم اکنون مسئولیتی در عرصه مدیریت ندارم، رد یا تایید این اعزام چندان منطقی و صحیح نیست، ولی فعلا کادر فنی تشخیص داده، آزادکاران المپیکی خود را پیش از اعزام به لندن در یک تورنمنت بین‌المللی محک بزند.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد به لزوم ایجاد همدلی و اعتقاد بین ملی پوشان و سرمربی اشاره کرد و افزود: مطمئنا اگر هر کدام از مردان المپیکی ما به تصمیم و نظر مربیان خود اعتقاد داشته باشند و بی چون و چرا آنرا بپذیرند، نتایج مثبت و سازنده‌ای در انتظار تیم خواهد بود، حتی اینکه تصمیم کادر فنی چندان منطقی و مهم نباشد.

برزگر خاطرنشان کرد: البته ممکن است تصمیمی مهم و کارساز از سوی مربیان تیم ملی با ساده انگاری و بی‌تفاوتی شاگردان روبرو شود که در این هنگام چیزی جز شکست و ناکامی در انتظار تیم نخواهد بود.

وی با رد ادعای برخی مسئولان فدراسیون مبنی بر حضور تیم های روسیه و امریکا با ترکیب اصلی و المپیکی خود در تورنمنت اسپانیا تصریح کرد: با توجه به شناختی که از این مدعیان المپیکی دارم، مطمئن باشید نه تنها این دو مدعی اصلی، بلکه هیچ تیم صاحب نام دیگری با نفرات اصلی خود به اسپانیا نخواهد آمد.

برزگر در خاتمه ازهرگونه پیش بینی نتیجه در المپیک خودداری کرد و گفت: برخلاف بسیاری از اهالی کشتی که پیش بینی در این رشته را غیر ممکن می‌دانند، من به خوبی می‌توانم تعداد مدال ها و اوزان موفق تیم ملی را معرفی کنم، اما به دلیل عدم تضعیف روحی روانی برخی ملی پوشان وهمچنین دوری از ایجاد حاشیه و تنش در فضای اردوی تیم ملی، ترجیح می دهد نظری در این رابطه ندهم.