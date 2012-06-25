طرح اوقات فراغت در 356کانون فرهنگی و هنری مساجد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در راستای غنی سازی اوقات فراغت و همزمان با شروع فصل گرما در مساجد استان آغاز شده است.

کمالوندی بیان داشت: در این پایگاهها دوره های عکاسی، صدابرداری، گویندگی، خوشنوسی، هنرهای تجسمی، سینمایی و نمایشی برگزار خواهد شد.

وی افزود: ترویج فرهنگ دینی، برگزاری محافل قرآنی، گسترش مکارم اخلاق و احکام از دیگر اهداف اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: بهره گیری از مربیان مجرب، برگزاری دوره های آموزشی با نشاط همراه با فعالیت های جنبی فرهنگی و هنری و اردویی نیز از برنامه های کیفی بخشی این طرح است.

وی اظهار داشت: قرار گرفتن بخشی از کانون های فرهنگی و هنری مساجد در روستاها فرصتی برای کمک به بهره مندی جوانان از فعالیت های فرهنگی وهنری طرح تابستانی است.

کمالوندی تصریح کرد: این طرح با همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اجرا می شود.

آموزشگاههای فعال هنرهای تجسمی تجهیز می شوند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین عنوان کرد: آموزشگاههای فعال هنرهای تجسمی استان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تجهیز خواهند شد.

وی افزود: با توجه به ایام فراغت دانش آموزان و استقبال از کلاسهای هنری آموزشگاههای هنری باید از اساتید برجسته و مجرب استفاده کنند.

کمالوندی بیان کرد: آموزشگاهها در آموزش صحیح و پایه ای به هنرآموزان به ویژه کودکان نقش پایه ای و اساسی دارند.

وی افزود: دست اندرکاران آموزش ارشاد استان باید از نزدیک فعالیت آموزشگاهها را رصد کرده و با مشکلات، موانع و نقاط قوت و ضعف آنها آشنا شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: کیفیت بالای آموزش نقش مهمی در استقبال مردم از فعالیتهای هنری دارد.