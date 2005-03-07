در قالب رسيدگي به بودجه نمي توان قانون برنامه چهارم را اصلاح كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، سبحاني در يك تذكر آيين نامه اي با انتقاد از تصويب پيشنهاد كميسيون عمران در خصوص برداشت 500 ميليون دلار از سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در بودجه سال 84، گفت: قبل از تصويب تبصره هاي لايحه بودجه بايد اصلاح برنامه چهارم تصويب شود و اين اقدام صورت گرفته، مخالف برنامه چهارم است.

وي با اشاره به تعيين و تصويب سقف درآمدهاي دولت در بودجه سال 84 افزود: با تصويب اين پيشنهاد، سقف درآمدهاي دولت 500 ميليون دلار افزايش يافته است و اين امر، برخلالف بودجه سال 84 است كه در روزهاي قبل سقف آن تعيين شده بود.

حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر سبحاني گفت: اين موضوع را بررسي مي كنيم و اگر تخلفي از آيين نامه صورت گرفته باشد، آن را جبران مي كنيم.