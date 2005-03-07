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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۵۶

رييس كميسيون تلفيق:

در قالب رسيدگي به بودجه نمي توان قانون برنامه چهارم را اصلاح كرد

دكتر حسن سبحاني رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با تاكيد بر اينكه در قالب رسيدگي به بودجه نمي توان قانون برنامه چهارم را اصلاح كرد، گفت: اصلاح برنامه چهارم توسعه در قالب طرح ها و لوايح خاص خود قابل پذيرش است و نمي توان آنرا در قالب لايحه بودجه اصلاح كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، سبحاني در يك تذكر آيين نامه اي با انتقاد از تصويب پيشنهاد كميسيون عمران در خصوص برداشت 500 ميليون دلار از سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي  در بودجه سال 84، گفت: قبل از تصويب تبصره هاي لايحه بودجه بايد اصلاح برنامه چهارم تصويب شود و اين اقدام صورت گرفته، مخالف برنامه چهارم است.

وي با اشاره به تعيين و تصويب سقف درآمدهاي دولت در بودجه سال 84 افزود: با تصويب اين پيشنهاد، سقف درآمدهاي دولت 500 ميليون دلار افزايش يافته است و اين امر، برخلالف بودجه سال 84 است كه در روزهاي قبل سقف آن تعيين شده بود.

حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر سبحاني گفت: اين موضوع را بررسي مي كنيم و اگر تخلفي از آيين نامه صورت گرفته باشد، آن را جبران مي كنيم.

کد مطلب 163504

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