  1. بین الملل
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

با وجود رویکرد سازنده تهران؛

هیگ از تشدید تحریم ایران سخن گفت/ اصرار غربی‌ها بر مواضع تنش‌زا

هیگ از تشدید تحریم ایران سخن گفت/ اصرار غربی‌ها بر مواضع تنش‌زا

وزیر امور خارجه انگلیس با تکرارهای تهدیدهای غربی ها ادعا کرد در صورتیکه مذاکرات هسته ای در ماه های آینده با ایران پیشرفتی نداشته باشد، تحریمها علیه ایران تشدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تلگراف" ، "ویلیام هیگ" که برای گفتگو با همتایان اروپایی اش وارد لوکزامبورگ شد در جمع خبرنگاران گفت در صورتی که مذاکرات هسته ای پیشرفتی نکند، تحریمها علیه ایران را تشدید خواهیم کرد.

 وی که چند روز قبل از اجرایی شدن تحریم های نفتی اروپا علیه ایران با خبرنگاران سخن می گفت، در این خصوص اظهار داشت: تحریم های نفتی بسیار مهم هستند و ما به تحریم های نفتی ادامه خواهیم داد.

 در مذاکرات هفته گذشته مسکو گروه 1+5 بدون توجه به حق مسلم ایران در چهارچوب مقررات ان پی تی خواستار توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ایران شدند، حقی که ایران بارها تاکید کرده هرگز از آن نخواهد گذشت و ظاهرا اظهارات وزیر خارجه انگلیس با هدف اعمال فشار بر ایران مطرح شده، اما تهران بر تغییرناپذیر بودن مواضع هسته ای خود تاکید کرده است.

کد مطلب 1635043

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