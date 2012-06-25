اعتبار پروژه های مهر ماندگار لرستان به اندازه 20 سال بودجه عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به اینکه خوشبختانه معدل کاری مدیران و دستگاههای اجرایی استان قابل قبول است، اظهار داشت: در حال حاضر فضای تعامل و همدلی در استان لرستان برای خدمت بی منت به مردم فراهم است.

وی به فعالیتهای صورت گرفته در استان اشاره و تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر و با سفر رئیس جمهور به لرستان میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این استان به اندازه 25 تا 30 سال بودجه عمرانی لرستان بوده است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود در استان لرستان تصریح کرد: با استفاده از این پتانسیل ها می توان کارهای غیر ممکن را ممکن کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر استفاده از راهکارهای کارشناسی در ابعاد مختلف افزود: در این صورت است که می توان شاهد رشد و تعالی لرستان در زمینه های مختلف باشیم.

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های مهر ماندگار در استان لرستان ادامه داد: در این راستا اعتباری بالغ بر سه هزار و 700 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه ها به استان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این میزان اعتبار به اندازه 20 سال بودجه عمرانی استان لرستان است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی استان برای اجرای پروژه های مهر ماندگار استان به صورت جدی وارد شوند، ادامه داد: مدیران استان باید به دور از بخشی نگری و با تعامل و همدلی در این زمینه اقدام کنند.

دهمرده با تاکید براینکه مدیران دستگاههای اجرایی از طریق وزارتخانه های خود اقدام به پیگیری اعتبارات پروژه های مهر ماندگار در استان کنند، تصریح کرد: در حال حاضر یک فرصت فوق العاده برای مسئولان استان به وجود آمده تا با استفاده از ظرفیت اعتبارات مهر ماندگار به مردم ارائه خدمت کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس اقدامات صورت گرفته تعداد پروژهای لرستان در لیست مهر ماندگار افزایش یافته است، ادامه داد: طی دو روز بازدید دستیار ویژه رئیس جمهور و همچنین رفت و آمدهای فراوان به تهران ما موفق شدیم که تعداد این پروژه ها را به عدد 47 برسانیم.

استاندار لرستان یادآور شد: این در حالی است که تا پیش از این تعداد پروژه های مهر ماندگار لرستان 20 پروژه بوده و در نهایت با اقدامات صورت گرفته این تعداد به بیش از 47 پروژه افزایش یافت.