پروژه های سفر رهبری به کرمان 100 درصد اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده ظهر دوشنبه در همایش بخشداران استان کرمان گفت: پروژه های سفر مقام معظم رهبری در کرمان به طور کامل اجرایی شده اند و این پروژه ها تاثیر خوبی در استان داشته اند.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان بیان داشت: سفر مقام معظم رهبری برکات فراوانی برای مناطق مختلف استان کرمان به خصوص مناطق محروم به همراه داشته و تحولات بزرگی در این مناطق به وجود آورده است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی 98.51مصوبات سه دور سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان کرمان گفت: 658 مصوبه طی این سفرها در استان کرمان به تصویب رسید.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان کرمان 97.3 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 2.7 درصد آنها باقی مانده اند.

تکلوزاده تصریح کرد: برخی از این پروژه ها به دلیل مشکلات که در اجرای آنها وجود داشت اجرایی نشدند و برخی نیز به علت عدم قابلیت اجرایی.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 85.56 درصدی مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان گفت: از مجموع 235 مورد مصوبه 34 مورد اجرایی نشده است.

این مسئول همچنین گفت: در دور سوم سفر نیز 167 مصوبه به تصویب رسید که با پیشرفت 83.3 درصدی این طرح ها هنوز 28 مصوبه باقی مانده است.

تکلوزاده ابراز داشت: بخشداران باید طرح های نیمه تمام باقی مانده را پیگیری کرده و سر وسامان دهند.