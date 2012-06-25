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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

تکلوزاده:

پروژه های سفر رهبری به کرمان 100 درصد اجرایی شد

پروژه های سفر رهبری به کرمان 100 درصد اجرایی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان از اجرای صد در صدی پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده ظهر دوشنبه در همایش بخشداران استان کرمان گفت: پروژه های سفر مقام معظم رهبری در کرمان به طور کامل اجرایی شده اند و این پروژه ها تاثیر خوبی در استان داشته اند.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان بیان داشت: سفر مقام معظم رهبری برکات فراوانی برای مناطق مختلف استان کرمان به خصوص مناطق محروم به همراه داشته و تحولات بزرگی در این مناطق به وجود آورده است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی 98.51مصوبات سه دور سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان کرمان گفت: 658 مصوبه طی این سفرها در استان کرمان به تصویب رسید.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان کرمان 97.3 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 2.7 درصد آنها باقی مانده اند.

 تکلوزاده تصریح کرد: برخی  از این پروژه ها به دلیل مشکلات که در اجرای آنها وجود داشت اجرایی نشدند و برخی نیز به علت عدم قابلیت اجرایی.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 85.56 درصدی مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان گفت: از مجموع 235 مورد مصوبه 34 مورد اجرایی نشده است.

این مسئول همچنین گفت: در دور سوم سفر نیز 167 مصوبه به تصویب رسید که با پیشرفت 83.3 درصدی این طرح ها هنوز 28 مصوبه باقی مانده است.

تکلوزاده ابراز داشت: بخشداران باید طرح های نیمه تمام باقی مانده را پیگیری کرده و سر وسامان دهند.

کد مطلب 1635049

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