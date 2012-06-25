نشست هیات مدیره استقلال برگزار شد/ انتخاب صلاحی برای گذر از بحران!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات مدیره باشگاه استقلال عصر دوشنبه برگزار شد که طی آن اعضا به بررسی شرایط موجود آبی پوشان و تصمیم گیری در خصوص استعفای دو نفر از اعضای هیات مدیره باشگاه پرداختند.

در این نشست ضمن موافقت با کناره گیری عبدالرضا ساور و جواد زرینچه از زحمات این دو در مدت حضور در هیات مدیره باشگاه تشکر و قدردانی شد. بدین ترتیب از این پس هیات مدیره باشگاه استقلال با حضور پنج عضو؛ احمد رسولی‌نژاد، امیدوار رضایی، مقداد نجف‌نژاد، حسین فرزامی و علی فتح‌الله‌زاده به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

همچنین در نشست امروز مدیران باشگاه استقلال علی صلاحی به عنوان قائم مقام اقتصادی باشگاه انتخاب شد. که او پیش از این به عنوان مدیرعامل در باشگاه پیام مشهد فعالیت کرده است، برای نجات باشگاه استقلال از بحران اقتصادی موجود به این باشگاه آمده است.

پیش از این جواد زرینچه و حسین فرزامی، مسئول کمیته اقتصادی باشگاه استقلال بودند که مشخص نشد در دوره فعالیت خود چه دستاوردی برای باشگاه داشتند.