عملیات اجرایی آسیاب آبی بیده تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قاسمی عصر دوشنبه در بازدید از آسیاب آبی و شهرک ولیعصر روستای بیده، بر اجرای طرح وسیع ساماندهی، مرمت و باز سازی آسیاب آبی بیده تاکید کرد و اظهار داشت: این آسیاب تاریخی تا بعد از انقلاب نیز فعال بوده و سپس به دلیل صنعتی شدن امور، به تدریج از رونق افتاده و تبدیل به مخروبه ای شده که سعی داریم با همکاری دهیاری و میراث فرهنگی این آسیاب را ساماندهی، مرمت و بازسازی کنیم.

وی از پیمانکار این طرح خواست تا در روند اجرای این طرح به دلیل مدفون شدن آسیاب در دل خاک، تمام نکات ایمنی و مستحکم سازی رعایت شود.

قاسمی در خصوص تامین اعتبار قرارداد این طرح به منظور اجرای بهتر و سریعتر آن تاکید کرد.

وی همچنین در بازدید از شهرک ولیعصر روستای بیده از روند ساخت و اجرای مراحل برق رسانی و گاز رسانی این شهرک دیدن کرد.

قاسمی با اشاره به واگذاری زمین شهرک و اجرای طرح های آبرسانی، برق رسانی و ... در کمتر از یک سال افزود: این شهرک با همکاری بنیاد مسکن، بخشداری، دهیاری و شورای روستای بیده آماده و به مردم واگذار شده است و خوشبختانه در این شهرک تمام خدمات آبرسانی، برق رسانی، گاز رسانی، خط تلفن، احداث جاده و حتی فضای سبز مورد نیاز اهالی طراحی و در نظر گرفته شده که تعدادی از آنها اجرا و بقیه نیز به مرور زمان انجام خواهد شد.

در این شهرک 146 قطعه زمین واگذار شده و در کمتر از یک سال چندین خانوار در آن ساکن شده اند.