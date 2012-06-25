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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۵

سلاح ورزی مطرح کرد:

گره از کار تولید لرستان باز می شود/ مسیر امید بخش رفع مشکلات بنگاهها

گره از کار تولید لرستان باز می شود/ مسیر امید بخش رفع مشکلات بنگاهها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با اشاره به تدوین بسته های حمایتی از تولید لرستان، ابراز امیدورای کرد که تا ظرف مدت کوتاهی گره از مشکلات بخش تولید استان باز شود.

حسین سلاحورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت های مسئولان استان از واحدهای تولیدی، اظهار داشت: با پیگیری های استاندار لرستان و تدوین بسته های حمایتی از صنایع پیش بینی می شود در این زمینه توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشته باشیم.

وی با اشاره به بازدیدهای استاندار لرستان از شهرک های صنعتی و واحدهای صنعتی استان، بیان داشت: این امر موجب ایجاد حس امیدواری و اعتماد بخش خصوصی در لرستان شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد تصریح کرد: این توجه ویژه منجر به حفظ و صیانت از تولید و اشتغال موجود در استان لرستان می شود.

سلاحورزی با اشاره رفع مشکلات برخی از شهرک های صنعتی استان لرستان ادامه داد: خوشبختانه بازدیدهای مستمر استاندار و همچنین تشکیل جلسات مختلف برای رفع مشکلات این شهرک ها تا کنون مفید و مثمر ثمر بوده است.

وی با اشاره به رفع مشکلات آب، برق، معارضین، تسهیلات بانکی و دیگر مشکلات واحدهای تولیدی استان از ابتدای سالجاری ادامه داد: همچنین طی این مدت رفع مشکلات مربوط به مالیات برخی واحدهای تولیدی استان و همچنین مشکلات بیمه آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد در ادامه از اجرای طرحهای توسعه باغات در استان لرستان خبر داد و گفت: همچنین ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی تولیدات استان و برند سازی محصولات لرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سلاح ورزی با بیان اینکه مسیر حمایت از بنگاههای اقتصادی لرستان رضایت بخش و امید آفرین است، گفت: به واسطه مشکلات عدیده و غیر ارادی ناشی از تحریم های بین المللی و نوسانات ارزی و پیامدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه، مشکلات جدی در سنوات گذشته برای کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آمده که موجب نحیف شدن بنگاههای اقتصادی استان شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که به همت استاندار لرستان و پشتیبانی نماینده ولی فقیه در استان اقدامات مهمی در جهت شناسایی و رفع مشکلات و موانع این واحدها برداشته شده است که منجر به ترسیم شدن مسیر امیدبخشی برای بخش خصوصی استان شده است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی و تعامل مناسبی که بین بخش دولتی و مجموعه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی برقرار شده است، در دو ماهه اخیر بسیاری از مشکلات مشترک واحدهای صنعتی و خواسته های موردی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

سلاح ورزی افزود: به نظر می رسد که با تداوم جلسات کارگروههای تشکیل شده از جمله کارگروه صیانت از تولید، ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای صنعتی و تأثیر بازدیدهای میدانی مسئولین از کارخانجات، گره های به وجود آمده در زمینه های مالیاتی، تأمین اجتماعی و زیر بنایی از قبیل آب، برق و گاز و مسیرهای دسترسی تا حد ممکن حل و فصل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد عنوان کرد: در حال حاضر موضوع بدهی های معوقه بانکی و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش از اساسی ترین مشکلات واحدهای اقتصادی لرستان است که به نظر می رسد با روند حمایت مسئولان این مشکلات نیز به زودی رفع شوند.

کد مطلب 1635064

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