گره از کار تولید لرستان باز می شود/ مسیر امید بخش رفع مشکلات بنگاهها

حسین سلاحورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت های مسئولان استان از واحدهای تولیدی، اظهار داشت: با پیگیری های استاندار لرستان و تدوین بسته های حمایتی از صنایع پیش بینی می شود در این زمینه توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشته باشیم.

وی با اشاره به بازدیدهای استاندار لرستان از شهرک های صنعتی و واحدهای صنعتی استان، بیان داشت: این امر موجب ایجاد حس امیدواری و اعتماد بخش خصوصی در لرستان شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد تصریح کرد: این توجه ویژه منجر به حفظ و صیانت از تولید و اشتغال موجود در استان لرستان می شود.

سلاحورزی با اشاره رفع مشکلات برخی از شهرک های صنعتی استان لرستان ادامه داد: خوشبختانه بازدیدهای مستمر استاندار و همچنین تشکیل جلسات مختلف برای رفع مشکلات این شهرک ها تا کنون مفید و مثمر ثمر بوده است.

وی با اشاره به رفع مشکلات آب، برق، معارضین، تسهیلات بانکی و دیگر مشکلات واحدهای تولیدی استان از ابتدای سالجاری ادامه داد: همچنین طی این مدت رفع مشکلات مربوط به مالیات برخی واحدهای تولیدی استان و همچنین مشکلات بیمه آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد در ادامه از اجرای طرحهای توسعه باغات در استان لرستان خبر داد و گفت: همچنین ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی تولیدات استان و برند سازی محصولات لرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سلاح ورزی با بیان اینکه مسیر حمایت از بنگاههای اقتصادی لرستان رضایت بخش و امید آفرین است، گفت: به واسطه مشکلات عدیده و غیر ارادی ناشی از تحریم های بین المللی و نوسانات ارزی و پیامدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه، مشکلات جدی در سنوات گذشته برای کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آمده که موجب نحیف شدن بنگاههای اقتصادی استان شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که به همت استاندار لرستان و پشتیبانی نماینده ولی فقیه در استان اقدامات مهمی در جهت شناسایی و رفع مشکلات و موانع این واحدها برداشته شده است که منجر به ترسیم شدن مسیر امیدبخشی برای بخش خصوصی استان شده است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی و تعامل مناسبی که بین بخش دولتی و مجموعه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی برقرار شده است، در دو ماهه اخیر بسیاری از مشکلات مشترک واحدهای صنعتی و خواسته های موردی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

سلاح ورزی افزود: به نظر می رسد که با تداوم جلسات کارگروههای تشکیل شده از جمله کارگروه صیانت از تولید، ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای صنعتی و تأثیر بازدیدهای میدانی مسئولین از کارخانجات، گره های به وجود آمده در زمینه های مالیاتی، تأمین اجتماعی و زیر بنایی از قبیل آب، برق و گاز و مسیرهای دسترسی تا حد ممکن حل و فصل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد عنوان کرد: در حال حاضر موضوع بدهی های معوقه بانکی و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش از اساسی ترین مشکلات واحدهای اقتصادی لرستان است که به نظر می رسد با روند حمایت مسئولان این مشکلات نیز به زودی رفع شوند.