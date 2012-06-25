به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ظهر دوشنبه در حاشیه هفتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جشنواره در بخش صنعت از محمد خاکی مدیر عامل شرکت آهک هیدراته پلدختر و حسن دالوند مدیر عامل شرکت سیم لاکی شهرستان بروجرد تجلیل به عمل آمد.

حامد ویس کرمی ادامه داد: همچنین در این بخش از حسن چراغی شماعی مدیر عامل شرکت گلسنگ شهرستان ازنا، محمدرضا گودرزی مدیر عامل شرکت سپیداک شهرستان بروجرد و عزیزالله سپهوند مدیر عامل شرکت سنگ آذین پارس شهرستان خرم آباد تجلیل شدند.

وی همچنین با اشاره به برگزیدگان بخش کشاورزی جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر لرستان تصریح کرد: در این بخش نیز از علی بوریایی از تعاونی گلریزان شهرستان بروجرد، مریم شاکرمی از شرکت پرورش ماهی شهرستان الیگودرز، علی لشنی پرورش دهنده بلدرچین از شهرستان دورود با اهدا لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان همچنین برگزیده بخش خدمات این جشنواره را نیز عبدالرضا صیاد منصور مدیرعامل شرکت قارچ هومیان خرم آباد معرفی کرد.