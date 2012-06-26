کارخانه های استان البرز با تعدیل نیرو مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: تعدیل نیرو همیشه وجود داشته است و هم اکنون نیز در واحدهای تولیدی استان وجود دارد و امروزه صنعتگران استان شرایط سختی را سپری می کنند.



وی با اشره به اینکه در استان البرز واحدهایی را داریم که تعطیل می شوند و حتما واحدهایی را هم داریم که نیاز به تعدیل نیرو داشته اند، اضافه کرد: واحد تولیدی همانند موجود زنده است، دارای تولد و مرگ است.



وی گفت: ارائه راهکار و خلاقیت در صنعت نیازمند وضع قانون است و هم اکنون 15 راهکار ارائه داده ایم.



وی افزود: کشور ترکیه در هفت سال پیش در حوز صنعت مشکلات بسیاری داشت ولی دولت قانون هایی راوضع کرد که شرایط صنعتگران بهتر شد.



طرح ژئوالکتریک برای جلوگیری صدمه به آب های زیر زمینی باید اجرایی شود



وی اظهار داشت: استان البرز استان معدنی نیست ولی علی رغم این موضوع طرح ژئوالکتریک باید اجرایی شود تا به سطح آب های زیر زمینی آسیبی وارد نشود.



وی گفت: با اجرای این می توانیم متوجه شویم که چه مقدار حفاری داشته باشیم و همچنین حداقل ساماندهی محدوده شن و ماسه را داشته باشیم.