اگر امكان انتخاب فرد ديگري با راي بالاي مردم باشد ، ترجيح مي دهم كه نيايم // آمريكا از بد رفتاري با ايران پشيمان مي شود// اگر مذاكرات انتظار ما را برآورده نكند اوضاع تغيير مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در حاشيه كنفرانس فناوري هسته اي و توسعه پايدار در جمع خبرنگاران در خصوص اينكه اگر تا پايان اسفند ازسوي اروپايي‌ها قدم مثبتي برداشته نشود، ايران چه خواهد كرد گفت: بگذاريد پيش بيني نكنم اما اگر انتظارات‌ ما برآورده نشود، وضع سابق را نخواهيم داشت .

وي در خصوص اينكه با توجه به مطلوب نبودن مذاكرات ايران و اروپا، كميته راهبري بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد، گفت: ما از اين مذاكرات راضي نيستيم و انتظارات ما را بر آورده نكرده است ، انتظار داريم كه در اين چند ماه پيشرفتي بوجود آيد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اينكه اگر رفتار خشن آمريكا ادامه پيدا كند، ايران چه سياستي را اتخاذ خواهد كرد گفت: قطعا آمريكا نتيجه خوبي از بدرفتاري با ايران نمي‌گيرد و دير يا زود پشيمان خواهد شد، راه درست اين است كه آمريكا با زبان منطق با ما صحبت كند.

وي درباره اين مطلب كه غني سازي در دوره رييس جمهوري جديد از سر گرفته خواهد شد، گفت: ما فكر مي كرديم كه دوره تعليق غني سازي بيش از 6 ماه طول نخواهد كشيد. قرار بود كه در 3 ماه پيشرفت محسوس شود. اگر بعد از اين سه ماه پيشرفت محسوسي حاصل نشود، غني سازي را از سر مي گيريم .

هاشمي رفسنجاني در خصوص اينكه بهتر نيست ايران مستقيما با آمريكا مذاكره كند گفت: آمريكا بايد از خود حسن نيت نشان دهد كه قابل اعتماد باشد ولي ما تا به حال چيزي جز بدي از آمريكا نديده‌ايم كه بخواهيم مذاكره كنيم.

وي درباره اين مساله كه چه ميزان سرنوشت پرونده هسته اي ايران به انتخابات آتي رياست جمهوري بستگي دارد، گفت: اين طور نيست؛ هر كس رييس جمهور شود از حق مردم دفاع مي‌كند.

هاشمي افزود : طرف‌هاي مذاكره ما مي‌خواستند يك فضاي اعتماد به وجود بيايد و ما هم در همين جهت حركت كرديم، اما در فضاي مسموم كنوني، اعتمادسازي ميسر نيست.

وي گفت : اروپايي ها مي خواستند اعتماد سازي كننند كه در چنين فضايي نمي شود و نتيجه برعكس مي شود .

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره كه برخي معتقدند شما تنها كسي هستيد كه مي‌توانيد گره رابطه با آمريكا را باز كنيد، هاشمي پاسخ داد: من اين مساله را قبول ندارم، اين مساله از سياست‌هاي كلي نظام است و من هم يكي از مردم ايران هستم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا انتخابات آتي ايران بر نتيجه مذاكرات هسته‌ اي تاثيرگذار خواهد بود، گفت: فكر نمي‌كنم چنين چيزي صحت داشته باشد.

هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران در خصوص مساله‌ هسته‌ اي با آمريكا مذاكره خواهد كرد، گفت: ما مذاكرات را با اروپا آغاز كرده‌ايم نه با آمريكا؛ كشورهاي غربي در خصوص حق ايران در استفاده از فناوري هسته اي زور مي‌گويند و ما در رسيدن به حق خود مصمم هستيم.