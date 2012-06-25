احمد خرم‌روز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین ارکان وظایف مسئولان را توجه به خواسته‌های مردم تشکیل می‌دهد و ایشان باید در راس تمامی امور به این مهم توجه داشته باشند.

بخشدار آبپخش بیان کرد: آبپخش یکی از بخش‌های تازه تاسیس است و نیازهای فراوانی دارد که مسئولان باید با تعامل و همکاری این نیازها را رفع کرده و از این طریق زمینه جلب رضایت مردم را فراهم آورند.

خرم‌روز اذعان داشت: یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر همواره مورد اعتراض شهروندان آبپخشی است مراکز عرضه سیلندر گازی است که خودروهای سواری در جوار آنها اقدام به تخلیه سیلندرهای گاز در مخازن خودروی خود می‌کنند و این مساله اعتراض شدید شهروندان را به دنبال داشته است.

وی در همین راستا عنوان کرد: بوی بد گاز و خطرات احتمالی که هنگام تخلیه سیلندر گاز در مخازن ممکن است به وقوع بپیوندد از عمده مسائلی است که در اعتراضات شهروندان مطرح بوده و در مراجعات مکرر به بخشداری آبپخش بر آن تاکید داشته‌اند.

این مسئول ادامه داد: یکی از واحدهای عرضه سیلندر گاز در روزهای اخیر تخلفات زیادی داشت و به دلیل کثرت اعتراضات و شکایات مردمی مسئله را از مجرای مجمع امور صنفی شهرستان دشتستان پیگیری کردیم و زمینه را برای برخورد با این فرد متخلف فراهم کردیم.

بخشدار آبپخش از پلمپ واحد عرضه سیلندر در آبپخش به دلیل تخلف خبر داد و بیان داشت: در اثر پیگیری‌های صورت گرفته روز گذشته با حضور مسئولان سیاسی و انتظامی بخش و مسئولان اصناف شهرستان دشتستان شاهد پلمپ این واحد متخلف بودیم.

خرم‌روز با تاکید بر برخورد قاطع با این فرد متخلف گفت: رایزنی‌های لازم به منظور برخورد شدید با فرد متخلف صورت گرفته و تا رفع نواقص این واحد عرضه سیلندرهای گاز همچنان پلمپ خواهد ماند.

بخشدار آبپخش تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با احداث راه دسترسی به جایگاه عرضه سی‌ان‌جی آبپخش شاهد کاهش این مسائل باشیم و مردم بتوانند در رفاه و آسایش بیشتری نسبت به سوختگیری خودروهای خویش اقدام کنند.