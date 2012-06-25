ذخیره بیش از چهار میلیون متر مکعب آب در سد مجن شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی مصطفایی دوشنبه در حاشیه بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سمنان از روند اجرایی احداث سد تنظیمی- مخزنی مجن شاهرود با بیان اینکه سد مخزنی مجن با هدف کنترل سیلاب و تنظیم بیش از چهار میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف کشاورزی دشت مجن در حال احداث است، گفت: این سد در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز اواسط تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گفته وی سد مجن در شمال غربی شهرستان شاهرود واقع شده که از مهم ترین اهداف آن جبران کمبود آب اراضی پایین دست، تنظیم آب برای مصارف کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری متناسب با الگوی کشت زراعی منطقه است.

وی، بهبود کمیت و کیفیت آبخوان زیرزمینی و تغذیه سفره پایین دست، تامین آب برای بهبود و تغذیه سه هزار و 600 هکتار از اراضی پایین دست، افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری را از دیگر اهداف احداث سد مجن برشمرد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: سد مجن از سال 1387 با اعتباری معادل 130 میلیارد ریال آغاز و در حال حاضر با هزینه ای بالغ بر 86 میلیارد ریال با احتساب عملیات اجرایی آن در دو بخش ساخت کالورت انحراف، جاده دسترسی به ساختمان بهره برداری و ساخت بدنه سد بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی آثار سفالین سطحی و پیمایش در محدوده اطراف سد ‪ ۹محوطه تاریخی شناسایی شد که شش محوطه از این تعداد داخل حوزه دریاچه و سه محوطه در حریم حوزه آبگیر سد قرار دارد