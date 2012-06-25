برگزاری 18 یادواره شهدا در فیروزکوه/ برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر دوشنبه در دومین جلسه هماهنگی یادواره های شهدای شهرستان فیروزکوه که با حضور امام جمعه، جمعی از مسئولان ادارات تابعه شهرستان و مسئولان ستاد یادواره ها در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد، افزود: خوشبختانه در فیروزکوه به جهت اهتمام و توجه مردم منطقه به مقوله ایثار و شهادت و پایبندی به آرمانهای شهدا و انقلاب، همه ساله در فصل تابستان یادواره های متعددی با حضور پرشور مردم و سخنرانان کشوری و استانی برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این جلسه را ساماندهی و ایجاد هماهنگی در برگزاری یادواره های شهدای شهرستان به منظور بهره برداری هر چه بهتر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: با تقدیر از کسانی که در سالهای گذشته نسبت به برگزاری یادواره های شهدا تلاش کردند، با برگزاری یادوارهها به صورت خودجوش و مشارکت گسترده مردم، می توان شاهد تأثیرات معنوی مثبتی در جامعه بود.
هدف از برگزاری یادوارههای شهدا حرکت برای ترویج فرهنگ ایثار و تبیین اهداف والای شهداست
فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: برگزاری یادوارهها به منظور گرامیداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست و هدف از برگزاری یادوارههای شهدا حرکت در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین اهداف والای شهدا و بیان موضوعات روز منطقهای و بین المللی است.
وی با اشاره به برگزاری 17 یادواره در سال 90 ادامه داد: امروز برگزاری یادوارههای شهدا مستلزم یک نگاه ویژه و رویکرد مدیریتی جدید در هر چه با شکوه تر برگزار شدن این گونه مراسم است.
افشارنادری تأکید کرد: باید با مشارکت و حضور خودجوش مردم در میدان برگزاری یادوارهها و انجام دقیق و صحیح وظایف مشخص شده از سوی دستگاههای متولی، اهتمام ویژهای نسبت به با شکوه تر برگزار شدن یادوارهها صورت گیرد.
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از ستاد یادوارههای شهدای تمام مناطق روستایی و شهری
وی اضافه کرد: باید یک بانک اطلاعاتی از ستاد یادوارههای شهدای تمام مناطق روستایی و شهری در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه برای انجام هماهنگیهای لازم ایجاد شود.
فرماندار شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: باید برای برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم بین ستاد یادوارههای شهدای مناطق شهری و روستایی با ستاد مرکزی، هماهنگی منسجمی وجود داشته باشد.
وی افزود: رفع نواقص جزیی در راستای ساماندهی امور مربوط به برگزاری یادوارهها از سوی ستادها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ستادهای برگزاری یادوارهها با بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه و ستاد مرکزی برگزاری یادوارهها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.
افشارنادری بیان داشت: یادواره های شهدا به گونهای برنامه ریزی شود که با نماز جمعه ها تداخل نداشته باشد و مسئولان بتوانند پس از برگزاری نماز در این یادوارهها حضور بهم رسانند.
در این جلسه مقرر شد هر یک از ستادهای مناطق مختلف ضمن رعایت مردمی بودن یادواره ها، هماهنگیهای لازم را با مجموعه مدیریتی و دستگاه های شهرستان به عمل آورند.
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