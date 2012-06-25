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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

افشارنادری خبر داد:

برگزاری 18 یادواره شهدا در فیروزکوه/ برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

برگزاری 18 یادواره شهدا در فیروزکوه/ برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه با تأکید بر برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این شهرستان، از برگزاری 18 یادواره شهدا در فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر دوشنبه در دومین جلسه هماهنگی یادواره های شهدای شهرستان فیروزکوه که با حضور امام جمعه، جمعی از مسئولان ادارات تابعه شهرستان و مسئولان ستاد یادواره ها در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد، افزود: خوشبختانه در فیروزکوه به جهت اهتمام و توجه مردم منطقه به مقوله ایثار و شهادت و پایبندی به آرمانهای شهدا و انقلاب، همه ساله در فصل تابستان یادواره های متعددی با حضور پرشور مردم و سخنرانان کشوری و استانی برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جلسه را ساماندهی و ایجاد هماهنگی در برگزاری یادواره های شهدای شهرستان به منظور بهره برداری هر چه بهتر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: با تقدیر از کسانی که در سالهای گذشته نسبت به برگزاری یادواره‏ های شهدا تلاش کردند، با برگزاری یادواره‏ها به صورت خودجوش و مشارکت گسترده مردم، می توان شاهد تأثیرات معنوی مثبتی در جامعه بود.

هدف از برگزاری یادواره‏های شهدا حرکت برای ترویج فرهنگ ایثار و تبیین اهداف والای شهداست

فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: برگزاری یادواره‏ها به منظور گرامیداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست و هدف از برگزاری یادواره‏های شهدا حرکت در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین اهداف والای شهدا و بیان موضوعات روز منطقه‏ای و بین‏ المللی است.

وی با اشاره به برگزاری 17 یادواره در سال 90 ادامه داد: امروز برگزاری یادواره‏های شهدا مستلزم یک نگاه ویژه و رویکرد مدیریتی جدید در هر چه با شکوه‏ تر برگزار شدن این گونه مراسم است.

افشارنادری تأکید کرد: باید با مشارکت و حضور خودجوش مردم در میدان برگزاری یادواره‏ها و انجام دقیق و صحیح وظایف مشخص شده از سوی دستگاههای متولی، اهتمام ویژه‏ای نسبت به با شکوه‏ تر برگزار شدن یادواره‏ها صورت گیرد.

لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از ستاد یادواره‏های شهدای تمام مناطق روستایی و شهری

وی اضافه کرد: باید یک بانک اطلاعاتی از ستاد یادواره‏های شهدای تمام مناطق روستایی و شهری در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه برای انجام هماهنگی‏های لازم ایجاد شود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: باید برای برگزاری هرچه با شکوه‏ تر مراسم بین ستاد یادواره‏های شهدای مناطق شهری و روستایی با ستاد مرکزی، هماهنگی منسجمی وجود داشته باشد.

وی افزود: رفع نواقص جزیی در راستای ساماندهی امور مربوط به برگزاری یادواره‏ها از سوی ستادها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ستادهای برگزاری یادواره‏ها با بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه و ستاد مرکزی برگزاری یادواره‏ها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.

افشارنادری بیان داشت: یادواره‏ های شهدا به گونه‏ای برنامه‏ ریزی شود که با نماز جمعه ها تداخل نداشته باشد و مسئولان بتوانند پس از برگزاری نماز در این یادواره‏ها حضور بهم رسانند.

در این جلسه مقرر شد هر یک از ستادهای مناطق مختلف ضمن رعایت مردمی بودن یادواره ها، هماهنگیهای لازم را با مجموعه مدیریتی و دستگاه های شهرستان به عمل آورند.

کد مطلب 1635095

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