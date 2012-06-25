برگزاری 18 یادواره شهدا در فیروزکوه/ برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر دوشنبه در دومین جلسه هماهنگی یادواره های شهدای شهرستان فیروزکوه که با حضور امام جمعه، جمعی از مسئولان ادارات تابعه شهرستان و مسئولان ستاد یادواره ها در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد، افزود: خوشبختانه در فیروزکوه به جهت اهتمام و توجه مردم منطقه به مقوله ایثار و شهادت و پایبندی به آرمانهای شهدا و انقلاب، همه ساله در فصل تابستان یادواره های متعددی با حضور پرشور مردم و سخنرانان کشوری و استانی برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جلسه را ساماندهی و ایجاد هماهنگی در برگزاری یادواره های شهدای شهرستان به منظور بهره برداری هر چه بهتر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: با تقدیر از کسانی که در سالهای گذشته نسبت به برگزاری یادواره‏ های شهدا تلاش کردند، با برگزاری یادواره‏ها به صورت خودجوش و مشارکت گسترده مردم، می توان شاهد تأثیرات معنوی مثبتی در جامعه بود.

هدف از برگزاری یادواره‏های شهدا حرکت برای ترویج فرهنگ ایثار و تبیین اهداف والای شهداست

فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: برگزاری یادواره‏ها به منظور گرامیداشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست و هدف از برگزاری یادواره‏های شهدا حرکت در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین اهداف والای شهدا و بیان موضوعات روز منطقه‏ای و بین‏ المللی است.

وی با اشاره به برگزاری 17 یادواره در سال 90 ادامه داد: امروز برگزاری یادواره‏های شهدا مستلزم یک نگاه ویژه و رویکرد مدیریتی جدید در هر چه با شکوه‏ تر برگزار شدن این گونه مراسم است.

افشارنادری تأکید کرد: باید با مشارکت و حضور خودجوش مردم در میدان برگزاری یادواره‏ها و انجام دقیق و صحیح وظایف مشخص شده از سوی دستگاههای متولی، اهتمام ویژه‏ای نسبت به با شکوه‏ تر برگزار شدن یادواره‏ها صورت گیرد.

لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از ستاد یادواره‏های شهدای تمام مناطق روستایی و شهری

وی اضافه کرد: باید یک بانک اطلاعاتی از ستاد یادواره‏های شهدای تمام مناطق روستایی و شهری در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه برای انجام هماهنگی‏های لازم ایجاد شود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: باید برای برگزاری هرچه با شکوه‏ تر مراسم بین ستاد یادواره‏های شهدای مناطق شهری و روستایی با ستاد مرکزی، هماهنگی منسجمی وجود داشته باشد.

وی افزود: رفع نواقص جزیی در راستای ساماندهی امور مربوط به برگزاری یادواره‏ها از سوی ستادها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ستادهای برگزاری یادواره‏ها با بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه و ستاد مرکزی برگزاری یادواره‏ها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.

افشارنادری بیان داشت: یادواره‏ های شهدا به گونه‏ای برنامه‏ ریزی شود که با نماز جمعه ها تداخل نداشته باشد و مسئولان بتوانند پس از برگزاری نماز در این یادواره‏ها حضور بهم رسانند.

در این جلسه مقرر شد هر یک از ستادهای مناطق مختلف ضمن رعایت مردمی بودن یادواره ها، هماهنگیهای لازم را با مجموعه مدیریتی و دستگاه های شهرستان به عمل آورند.