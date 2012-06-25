اختصاص 128 میلیارد تومان به بزرگراه دیر - بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دولتی‌زاده عصر دوشنبه در دومین روز بازدید از پروژه های مصوب سفرهای استانی هیئت دولت به استان بوشهر اظهار داشت: مبلغ 128 میلیارد تومان به منظور احداث بزرگراه دیر- بوشهر اختصاص یافته که سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت مسئول تامین منابع مالی این پروژه است.

وی خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها شد و ادامه داد: وزارت نفت و به نمایندگی از آن سازمان منطقه ویژه پارس تاکنون به تمامی تعهدات مالی و ریالی خود در اجرای این پروژه عمل کرده است.

جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اضافه کرد: امیدواریم با همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط و اجرای تعهدات سایر دستگاه‌ها این پروژه مهم که می‌تواند در توسعه استان بوشهر نقش آفرین باشد در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی و عملیات اجرایی این پروژه افزود: از این پروژه به عنوان یکی از شاهراه‌های اصلی استان و راه ارتباطی شمال به جنوب استان نام برده می شود.

دولتی‌زاده افزود: این پروژه می‌تواند در افزایش توان ظرفیت حمل و نقلی استان، توسعه شبکه بزرگ‌راهی شرق استان، تکمیل کریدور جنوبی خوزستان به هرمزگان، اشتغال‌زایی در منطقه و سهولت در حمل و نقل بین شهری و دسترسی آسان بنادر ساحلی به پارس جنوبی و شمالی نقش به‌سزایی ایفا کند.

وی با اشاره به پیشرفت 50 درصدی این پروژه بیان کرد: قطعاً با همراهی سایر دستگاه‌ها روند پیشرفت این پروژه افزایش خواهد یافت.

جانشین مدیرعامل منطقه ویژه پارس و مدیران این سازمان به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و سایر مسئولان استانی و قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء در ادامه بازدیدها از روند پیشرفت و ساخت دانشگاه بین المللی علوم پزشکی بوشهر بازدید بعمل آمد.