فراخوان نهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان از برگزاری نهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج در این استان خبر داد.

محمد نوروزیان با بیان اینکه این جشنواره با هدف شناسایی، حفظ و انسجام هنرمندان فعال در عرصه بسیج و در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی برگزار می‏شود، ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، قصص قرآن، تاریخ اسلام، مفاخر جهان و مضامین آیین اجتماعی را از موضوعات این جشنواره اعلام کرد.

وی با اشاره به بخشهای این جشنواره افزود: نمایش صحنه‏ای، نمایش خیابانی از بخشهای استانی جشنواره و نمایش کودک و نوجوان و نمایشنامه نویسی هردو مختص کشوری بوده و بخش استانی نخواهند داشت و علاقمندان در بخش نمایش کودک و نوجوان تا تاریخ 15 آبانماه و نمایشنامه‏نویسی تا پایان آبانماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مرکزی ارسال کنند.

وی بیان داشت: علاقمندان برای دریافت فرم شرکت در جشنواره و ارسال آثار می توانند از تاریخ 5 تیرماه به وبلاگ www.baosem.blogfa.com مراجعه نمایند.

جمع آوری و شناخت گیاهان دارویی در بسیج دیباج

بسیجیان پایگاه نسیبه دیباج در اقدامی ابتکاری و بدیع به جمع‏آوری و شناخت گیاهان دارویی موجود در منطقه دیباج پرداختند.

سمیه خان‏بیگی جانشین فرمانده پایگاه نسیبه دامغان با اعلام این خبر افزود: منطقه دیباج طبیعت، کوهستان و دشت‏های زیبایی دارد که خداوند در این مناطق میوه‏ها و گیاهان را آفریده است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دارد و با اندکی دقت و توجه می‏توان آنها را جمع‏آوری کرد و در جهت مصارف گران در زندگی آنها را مصرف کرد.

خان‏بیگی همچنین بیان کرد: بسیجیان پایگاه نسیبه در اقدامی ابتکاری و بدیع به جمع آوری و شناخت گیاهان دارویی این منطقه پرداختند.

سپاه نقش آفرین‏ترین نهاد ارزشی در گرمسار است

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار، گفت: سپاه گرمسار با سرمایه 35 شهید پاسدار در صورت تکیه بر این استوانه‏ها بسیار کار آمد و اثر بخش خواهد بود و نقش آفرین ترین نهاد ارزشی شهرستان محسوب می شود.

سرهنگ پاسدار عباس مطهری به فعالیت ها در یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: تشکیل حلقه‏های صالحین پاسداران و سرگروه های گروه پاسداران جوان ناحیه و 50 سخنرانی و بحث و تبادل نظر قبل از انتخابات مجلس نهم، حضور در بین مردم و بهره‏برداری از سخنرانان کشوری در شهرستان گرمسار از جمله فعالیت‏های بصیرتی سپاه ناحیه گرمسار در یکسال گذشته بوده است.

معروفات و منکرات توسط افراد کارآمد شناسانده شود



فرمانده سپاه ناحیه دامغان، اظهار داشت: ما باید معروفات و منکرات را بشناسیم و این کار نیز باید توسط افرادی کارآمد و متخصص است.

سرهنگ سیدمحمدحسن مرتضوی در جلسه توجیهی فرماندهان و مسئولین امر به معروف پایگاه‏های حوزه کوثر که در نمازخانه حوزه الهادی دامغان برگزار شد، افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین واجبات اسلامی است و توصیه به آن در قرآن و گفتارهای پیامبر خدا و امیرمومنان و دیگر امامان دارای لحنی کم نظیر و تکان دهنده است.

وی گفت: اگر کسی از این همه چشم‏پوشی کند و تنها به ندای عقل گوش دهد باز هم این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد شمرد.

کسب رتبه نخست مسابقات قرآن دامغان توسط افسر وظیفه سپاه این شهرستان

افسر وظیفه سپاه شهرستان دامغان، در مسابقات قرآنی شهرستان دامغان موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات شد.

محسن سفیدیان، با بیان اینکه تاکنون در مسابقات سراسری هلال احمر رتبه اول و در مسابقه قرآنی آموزش و پرورش هم رتبه اول را در رشته قرائت قرآن به روش تحقیق کسب کردم تصریح کرد: یک فعال قرآنی باید هدفش شناخت مفاهیم قرآنی باشد.

وی با تشریح هدف از انس با قرآن عنوان کرد: در وهله اول باید به قرآن عمل کنیم تا بتوانیم تأثیرگذار باشیم در عین حال قاریان قرآن نوعی پیام‏آوران کلام خدا هستند و باید در راستای این عنوان پیش روند، لذا قاریان قرآن ابتدا باید خودسازی کنند تا بتوانند مفاهیم را با صوت و لحن خود به مستعمین القا نمایند.

زیر ساخت زندگی سالم اجتماعی، ‌انتخاب همسر مناسب است

نویسنده و پژوهشگر مسائل تربیتی اظهار داشت: زیر ساخت زندگی سالم اجتماعی، ‌انتخاب همسر مناسب است.

حجت الاسلام علی اکبر بابازاده در جلسه بصیرت خانواده‏های پاسدار پاسداران شاغل و بازنشسته که با موضوع حقوق خانواده در حسینیه امام خمینی(ره) تیپ قائم (عج) برگزار شد، افزود: باید دختر و پسر خصوصاً دختران به موقع ازدواج کنند زیرا اگر فصل ازدواج بگذرد، احساسات و عواطف فروکش می‏کند و زندگی استحکام خوبی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه بیش از 10 میلیون دختر بالای 20سال مجرد در ایران و بیش از هشت میلیون پسر بالاتر از 20 سال مجرد داریم و بیش از یک میلیون دختر مجرد بالاتر از 30 سال در ایران داریم، بیان داشت: در کشور ما حوادث اجتماعی در موضوع غرایز جنسی وضع مطلوبی ندارد.

فراگیری درس جوانمردی و گذشت از زندگی امام حسین(ع)

استاد حوزه علمیه شاهرود اظهار داشت: باید از زندگی سالار شهیدان درس جوانمردی و گذشت گرفت و در جامعه امروز ما این درس‏ها بسیار راه‏گشا خواهد بود.

حجت الاسلام رسول بخشی در جشن اعیاد شعبانیه حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود گفت: حسین بن علی بن ابی طالب (ع)، سومین امام از اهل بیت طاهرین و دومین نواده رسول خدا (ص) و یکی از دو سرور جوانان اهل بهشت و دو گل خوشبوی محمد مصطفی(ص) و یکی از پنج نفر اصحاب کساست.

حجت الاسلام بخشی گفت: ما باید از زندگی سالار شهیدان درس جوانمردی و گذشت بگیریم زیرا در جامعه امروز ما این درس ها بسیار راه گشا است و باید دقت کنیم که اگر خود را پیرو و عاشق او می‏دانیم باید در عمل و رفتار خود نیز ثابت کنیم، پس باید در سیره ایشان دقت بیشتری کنیم تا بتوانیم رهروی درستی برای ایشان باشیم.

انجمن فیلم بسیج استان سمنان ارائه دهنده تفکر بسیج است

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان گفت: انجمن فیلم بسیج باید ارائه دهنده تفکر بسیج در قالب فیلم باشد.

محمد نوروزیان در جمع اعضای انجمن فیلم بسیج استان سمنان با بیان اینکه در شهرستان‏ها کانون های بسیج هنرمندان در این رشته فعال هستند، گفت: انجمن فیلم باید دارای ساختاری باشد که بتواند روند مثبتی در فیلم‏سازی استان ایجاد کند.

مسئول انجمن فیلم بسیج استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس احساس نیاز مملکت این انجمن می‏تواند موثر باشد اظهار داشت: چشم انداز بسیج هنرمندان، هدف گذاری بر حوزه سینما است.

علی همتی گفت: حرکت‏ های غیر کارشناسی موجب تضعیف این هنر در استان می‏ شود و ما باید در انجمن فیلم بسیج استان تمام تلاش خود را برای تخصصی‏ تر کردن این رشته انجام دهیم.