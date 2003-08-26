نگراني آمريكا از ضربه پذيري عراق در مقابل ايران

65/06/05

تجديد نظر در طرح مانور عمليات آتي جزيره مجنون و مقايسه طرح جديد با طرح قبلي.

نزديك شدن زمان اجراي عمليات دربنديخان؛ اقدامات دشمن در راستاي افزايش قدرت دفاعي و احتمال آگاهي او از عمليات .

درگيري يك گروه گشتي رزمي خودي با دشمن در منطقه مهران.

حمله هواپيماهاي عراقي به يك نفتكش در خليج فارس.

افراد حزب دمكرات با كمين در حوالي مهاباد، 16 تن از نيروهاي خودي را شهيد كردند.

تاكنون از خوزستان 1444 نفر تحت عنوان "كاروان غدير" به جبهه اعزام شده اند.

نامه نماينده عراق به دبيركل سازمان ملل: «ايران اعلام كرده است كه جنگ را تا 20سال ديگر ادامه ميدهد.»

نامه نخست وزير عراق به شوراي امنيت مبني بر حمله مجدد ايران به مناطق مسكوني عراق.

بي.بي.سي: جنگ ايران و عراق به شدت، اجلاس مقدماتي عدم تعهد را تحت تأثير قرار داده است.

به نوشته روزنامه هرالد، عرفات طرحي را در اجلاس عدم تعهد پيشنهاد خواهد كرد كه طبق آن، جنبش عدم تعهد يك نيروي حافظ صلح به مرزهاي ايران و عراق گسيل ميدارد.

در پايان اجلاس دو روزة وزيران خارجه و نفت كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس ، قطعنامه اي به نفع عراق انتشار يافت كه در آن آمده است: كشورهاي عضو به طور گروهي در مقابل تهديدات ايران خواهند ايستاد؛ ايران مزاحم كشتيراني در خليج فارس است.

ديدار و گفت وگوي معاون وزيرخارجه شوروي با وزير خارجه سوريه در دمشق.

خروج كارشناسان روسي از ذوب آهن اصفهان.

سفارت ايران در ابوظبي موافقت ايران را با ميانجيگري سودان در جنگ، تكذيب كرد.

تحليل مطبوعات خارجي دربارة حمله آتي ايران: ميدل ايست اينترنشنال: « وزارت دفاع و كاخ سفيد امريكا برخلاف وزارت خارجه معتقدند كه احتمال شكست عراق در اين جنگ وجود دارد. نگراني امريكا از ضربه پذيري عراق در مقابل ايران شدت يافته است.»

وزير خارجه تركيه جهت بررسي حملات تركيه به شمال عراق، مسئله جنگ و روابط دوجانبه با ايران، وارد تهران شد.

نخست وزير درديدار خلف اوغلو: « فشار بر نيروهاي داخلي عراق كه با صدام مبارزه ميكنند ميتواند كمكي به صدام باشد.»

وزير خارجه تركيه: ما در جنگ بيطرف هستيم.

در پي اظهارات وزير اطلاعات ايران مبني بر دستگيري "جانپاتيس" (جاسوس امريكايي)، راديو امريكا گفت: ايران هنوز اعلام نكرده كه آيا عليه وي اتهامي وارد شده است يا خير.

خبرگزاري جمهوري اسلامي در مقاله اي لزوم پرداختن به بحث سازندگي پس از پايان جنگ براي خنثي سازي تبليغات خارجي در خصوص جنگ طلبي ايران را مطرح كرد.

66/06/05

عمليات كمين عناصر حزب دمكرات در منطقه “ نرخاسان “ مهاباد و روستاي “ كردآباد “ سلماس .

اعدام انقلابي يكي از شكنجه گران حكومت صدام در بغداد .

كمين افراد اتحاديه ميهني در جاده كفري عليه يك ستون نيروهاي دشمن و به اسارت گرفتن نه تن از مأموران استخبارات در سليمانيه .

سفر معاون وزير خارجه ايران به ايتاليا و گفت وگو با وزير امورخارجه اين كشور در مورد پايان جنگ و اوضاع خليج فارس .

“ والريو زانونه “ وزير دفاع ايتاليا : ما آماده اعزام نيرو به خليج فارس هستيم ؛ ايتاليا نيز بايد با ساير كشورهاي اروپايي و امريكا همكاري كند .

جلسه شوراي امنيت ؛ گزارش دبيركل ، به تأخير انداختن طرح امريكا براي تحريم تسليحاتي ايران و موافقت با گفت وگوي بيشتر با ايران .

سفير عراق در سازمان ملل متحد تهديد كرد كه اين كشور جنگ نفتكشها در خليج فارس را آغاز خواهد كرد .

ابراز تأسف شريف الدين پيرزاده دبيركل كنفرانس اسلامي از كشتار زائران خانه خدا در ديدار با سفير ايران در آرژانتين .

فرار چهار تن از فرماندهان هوانيروز به خارج از كشور .

مخالفت چين با دخالت ابرقدرت‌ها در خليج فارس .