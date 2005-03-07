سفر هيات نظامي اسراييل به فرانسه و گفت وگوهاي پشت پرده درباره توان دفاعي و نظامي ايران

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر، به دنبال سفر "شاموئل موفاز" وزير جنگ اسراييل به همراه هيات امنيتي و نظامي به پاريس و ملاقات با وزير خارجه آن كشور و همتاي خود، نامبرده در مجلس سنا در كميسيون امور خارجي و دفاعي حاضر و با اعضاي اين كميسيون نيز مذاكره كرد.

يكي از سناتورهاي حاضر در جلسه، درباره محتواي مذاكرات اظهار داشت: بيشترين وقت مذاكرات، مربوط به توانايي هاي پنهان نظامي ايران والقاي خطرسازي ايران براي امنيت منطقه و تلاش پنهاني براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي بوده است .

اين هيات اسراييلي يك هفته پس از حضور هيات ايراني در مذاكرات هسته اي ، در مجلس سنا و ملي فرانسه حضور يافته است.

در ادامه گزارش خبرنگار سياسي "مهر" آمده است: اعلام ورود اين هيات در رسانه ها با تاخير يك روزه صورت گرفته است و هدف از سفر، بررسي موضوع خاورميانه و تهديدات امنيتي ايران ذكر شده است.

در اين ميان ، يكي از اعضاي هيات اسراييلي در ديدار با سناتورهاي فرانسوي اظهار داشت كه ايران بزرگترين تهديد براي منطقه است و در آينده نزديك اين كشور به سلاح هسته اي مجهز خواهد شد. وي به مقامات پاريس گفته : موشك هاي عظيم ايران آماده پرتاب هستند و تروريست هاي آموزش ديده براي عمليات به داخل خاك عراق عليه سربازان آمريكايي اعزام مي شوند و اروپا بايستي خطرات منطقه را درك كند.

همچنين از سوي كميسيون دفاعي و امنيتي مجلس ملي فرانسه جلسه پرسش و پاسخي در خصوص خاورميانه و نقش ايران با حضور مقامات سياست خارجي، امنيتي ، دفاعي و اقتصادي فرانسه ترتيب داده شده بود كه در آن تهديدات نظامي و هسته اي ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

اسراييل قصد دارد با توجيه مقامات فرانسوي در خصوص تهديدات ايران، آنها را به موضع امريكا و اسراييل در مقابله نظامي با ايران همسو كند و مذكرات ايران با اتحاديه اروپا را به چالش بكشاند و در اين راه از هيچ تلاشي رويگردان نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر انتقال اطلاعات فني تاسيسات هسته اي ايران كه در خلال مذاكرات و بازرسي ها در اختيار طرفهاي اروپايي و آژانس قرار گرفته در اين ديدار ها بعيد نيست. كمااينكه شهريور گذشته وزير خارجه رژيم صهيونيستي در مقر سازمان ملل ادعا كرد كه "ما با سيستم هاي اطلاعاتي دوستان اروپايي طرف مذاكره با ايران دائما در تماس هستيم و به توانمندي هسته اي ايران واقفيم."