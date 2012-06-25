احاطه علمی به اصول اعتقادی ویژگی ممتاز امام سجاد(ع) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت سجاد با اشاره به سالروز میلاد امام سجاد (ع) به بیان برخی سجایای اخلاقی این امام همام پرداخت و اظهار داشت: امروز سالروز میلاد امام سجاد (ع) روز ولادت مسیح مناجات است.

وی به بیان ویژگی‌های شخصیتی امام سجاد(ع) اشاره کرد و بیان داشت: امام سجاد (ع) امامی است که با حرکت خود شیوه تازه ای در رفتار شیعه آفرید. امامی که از نظر گفتار و کردار شباهت تامّی به جدشان امیرالمؤمنان علی (ع) دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: اگر امام علی (ع) می‌فرمایند از من بپرسید هر چه می‌خواهید که به خدا قسم تمام وقایع را تا روز قیامت می‌دانم، حضرت سجاد نیز می‌فرمایند اگر نمی‌ترسیدم که مردم در حق ما غلوّ کنند، وقایع را تا روز قیامت می‌گفتم.

وی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز آن حضرت، احاطه علمی ایشان به اصول اعتقادی و احکام اسلامی بود، به گونه ای که در مقابل هر سئوالی که از او می شد، پاسخی دقیق و اعجاب انگیز بیان می کرد.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا اضافه کرد: این ویژگی منحصر به فرد، دانشمندان دیگر مذاهب را به تحسین و اعجاب واداشته بود.

وی ادامه داد: همان گونه که امیرالمؤمنین (ع) روزها به ایجاد باغ و قنات برای فقرا و محتاجین مشغول بود و تا به صبح عبادت می‌کرد؛ حضرت امام سجاد (ع) نیز به ایجاد باغ‌ها و قنوات و همچنین به جا آوردن عبادت مشغول بود و سجده ایشان به حدی طولانی بود که به زین العابدین و سجاد ملقب شد.