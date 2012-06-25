برگزاری نشست حقوق کودک در قم

محمد مهدی مقدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین و چهارمین نشست از سلسله نشست های حقوق کودک تیرماه سال جاری در قم برگزار می شود.



وی با بیان اینکه حقوق کودکان در ایران مغفول و مظلوم مانده، اظهار داشت: بر این اساس کلینیک حقوقی دانشگاه مفید تصمیم گرفت تا با برگزاری سلسله نشست‌هایی به بررسی و تبیین این موضوع بپردازد.



عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بررسی راهکارهای مفید در زمینه با حقوق مختلف کودکان، بررسی تخصصی حقوق کودک و مطرح کردن قوانین جدید با توجه به اضافه شدن قوانین جدید در کنوانسیون حقوق کودک و انجام کارهای پژوهشی را از اهداف برگزاری این نشست‌ها عنوان کرد.



مقدادی ابراز داشت: این نشست‌ها فرصت مناسبی را به وجود می‌آورد تا اندیشمندان و صاحب نظران دانسته‌ها و یافته‌های خود را ارائه و به تبادل نظر بپردازند.



وی با اعلام اینکه این نشست در تاریخ هفتم تیرماه در دانشگاه مفید برگزار می‌شود کار کودک و تابعیت کودک را از موضوعات این نشست‌ها عنوان کرد.



مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید برگزاری دو دوره پنج روزه مدرسه تابستانی را از دیگر فعالیت‌های این کلینیک عنوان کرد و افزود: این دوره‌ها ویژه دانشجویان حقوق برگزار شد.



مقدادی در پایان سخنان خود همچنین از دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان در سال تحصیلی پیش رو خبر داد.