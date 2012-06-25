مسابقه کتابخوانی امام شناسی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا مرادی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل با اشاره به برنامه های گرامیداشت دهه شعبانیه در استان گفت: بروشور امام شناسی به تیراژ شش هزار نسخه در اردبیل منتشر شده که شهروندان می توانند با تهیه این بروشور در مسابقه شرکت کنند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات متنوع ورزشی، هنری و وبلاگ‌نویسی دهه مهدویت در شهرهای مختلف استان اردبیل، تصریح کرد: در دهه شعبانیه برنامه مداحی، مرثیه‌سرایی و شعرخوانی با حضور شاعران و منتخبان استان اردبیل و برخی از استانهای همجوار در بیش از 20 مسجد استان اردبیل برگزار می‌شود.

مرادی با اشاره به اثرگزاری برنامه سخنرانی با موضوع مهدویت و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه قم در اردبیل افزود: اساتیدی حوزه و دانشگاه که از قم به استان دعوت شده اند سخنرانیهایی با هدف معرفت‌افزایی در حوزه مهدویت در مساجد استان خواهند داشت تا به این طریق گامهای عملی برای آگاه سازی مردم جامعه برداشته شود.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه شعبانیه در استان با اشاره به تلاش این ستاد برای هدایت ظرفیتهای مردمی برای برگزاری مراسمات دهه شعبانیه اضافه کرد: برگزاری جشنها و برنامه‌های دهه مهدویت در سال جاری با بهره گیری از ظرفیت مردمی است به گونه‌ای که از تمام هیئت امنای مساجد و محلات برای برگزاری باشکوه مراسمهای دهه شعبانیه همکاری خواهند کرد.

مرادی نیمه شعبان را از اعیاد بزرگ مسلمانان با برجستگیهای خاص دانست و گفت: امت اسلامی باید با درک درست از موضوع انتظار و مهدویت نیمه شعبان را به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد جامعه اسلامی پاس دارند و در این روز با تمام ظرفیت و توان خود بکوشند شخصیت بی‌نظیر امام عصر (عج) را به شکل زیبا و براساس روایت اسلامی تبیین و تشریح کنند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه در شناخت صحیح جامعه از امام مهدی (عج) نقش موثری دارند، تصریح کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه به عنوان فعالان عرصه فرهنگی می توانند امام شناسی را به صورت علمی گسترش دهند و از ورود خرافه به مباحث مهدویت ممانعت کنند.