فرمانده جدید سپاه ناحیه پلدختر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه سپاه یک نهاد انقلابی است، اظهار داشت: رمز پیروزی این نیروی مردمی در عرصه‌های مختلف ولایتمداری بوده است.

سردار یدالله بوعلی با بیان اینکه سپاه عمود خیمه انقلاب اسلامی است، افزود: در دوران دفاع مقدس با حضور سپاه و بسیج مردمی و سازماندهی ارتش 20 میلیونی توسط سپاه پاسداران پیروزی بزرگی به دست آمد.

وی ادامه داد: همچنین این نهاد مردمی در سنگر سازندگی و محرومیت زدایی افتخار آفرین بوده است.

سردار بوعلی با بیان اینکه امروز سپاه در حفظ انقلاب و دستاوردهای آن مسئولیت سنگینی دارد، ادامه داد: سپاه پاسداران یکی از ارتش‌های مقتدر دنیاست که از لحاظ اعتقادی و تجهیزاتی بسیار توانمند است.

وی افزود: سپاه در شرایط بسیار مطلوب آمادگی دفاعی قرار دارد به طوریکه پاسداران انقلاب اسلامی مانند د‍ژ بسیار مستحکمی برای حراست از دستاوردهای انقلاب و اهداف عالیه آن در برابر هجموم بیگانگان ایستاده‌اند و آماده پاسخگویی به هر گونه تهدیدات دشمنان هستند.

امام جمعه پلدختر نیز در این مراسم با بیان اینکه پاسداران، افتخارآفرینان عرصه های مختلف انقلابند، گفت: امام خمینی(ره) با تاسیس بسیج انقلاب را بیمه کرد.

حجت الاسلام علی محمد لروند با بیان اینکه بسیج مرز ندارد و مرز نیز نمی‌شناسد، افزود: بسیج متعلق به ایران نیست بلکه باید شاخه‌های این شجره طیبه در تمام کشورها سایه گسترانده است.

وی افتخار سپاه را حرکت زیر پرچم ولایت دانست و گفت: در عصر کنونی غیبت، مصداق اولی‌الامر امام راحل و پس از ایشان مقام معظم رهبری هستند و اطاعت از ایشان به عنوان اولی‌الامر رحمت خدا را در پی دارد.

در ادامه این مراسم سرهنگ "تقی محمدی" فرمانده قبلی ناحیه مقاومت بسیج پلدختر گزارشی از دوران فعالیت خود ارائه کرد.

در پایان از خدمات سرهنگ "محمدی" در دوران 30 سال خدمت وی قدردانی و "محمد شریف نوریان" به عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان پلدختر معرفی شد.

سرهنگ تقی محمدی به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.