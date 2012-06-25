امضای تفاهم نامه همکاری بانک ملی و سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور جمال دامغانیان عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران و غلامحسین بلندیان معاون برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، تفاهمنامه همکاری بین این دو سازمان امضا و مبادله شد.

دامغانیان در این مراسم با اشاره به جایگاه بانک ملی، گفت: این بانک به عنوان بانک دولت و بزرگترین بانک کشور وظیفه خود می داند که مانند گذشته به سازمان ها خدمات ارائه کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران نگاه این بانک را محدود به دیدگاه انتفاعی ندانست و بیان داشت: حضور موثر بانک ملی ایران در بخش های اقتصادی، خدماتی، تولیدی ، کشاورزی، نظام مند کردن وضعیت ارزی، مراودات پولی و مالی بین المللی و ... بیانگر دیدگاه ملی این بانک است به طوری که بالغ بر 80 درصد مسئولیت های نظام در حوزه بانکی به عهده این بانک است.

وی تاکید کرد: بانک ملی ایران خود را متعهد می داند که به سازمان هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور که نقش و اعتبار ویژه ای در کشور دارند، خدمات جدید بانکی متناسب با خواست و در فضای کاری آنها ارائه کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، تفاهم صورت گرفته در این مراسم را تنها یادآوری تعاملات طرفین دانست و خواستار تقویت همکاری ها بین مدیران استانی این دو سازمان شد.

همچنین بلندیان، معاون برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مراسم با اشاره به وظایف این سازمان به تبیین شرایط حساس کشور در حال حاضر پرداخت و گفت: در جنگ اقتصادی دشمنان علیه کشور، بنگاه های مالی که مهمترین آنها بانک ملی ایران است می توانند موثر، نقش آفرین و تعیین کننده باشند.

معاون برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور، نگاه این سازمان به مقوله بازرسی و نظارت را کلان و ساختاری عنوان کرد و افزود: نظارت و کنترل باید به گونه ای باشد که قدرت ریسک را از مدیران سازمان ها سلب نکند و فعالیت ها به شکل عادی ادامه یابد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بانک ملی ایران با وجود مسائل سنگینی که ظرف ماه های گذشته با آن درگیر بوده، توانسته است با شجاعت و شهامت از این مسائل عبور کند و به فعالیت خود ادامه دهد.