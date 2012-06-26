مسئولان ورزش قم از تیم فوتسال صبا غافل نشوند/ قم قطب معرفی فوتسالیست

به گزارش خبرنگار مهر، تقریبا همزمان با لیگ برتر فوتبال، رقابت های چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور نیز آغاز می شود اما با وجود مشخص شدن کادر فنی و وضعیت تیم فوتبال صبای قم، هنوز از تشکیلات و برنامه های تیم فوتسال صبا خبری نیست.



فوتسال قم نایب قهرمان دوره‌های ششم و دهم لیگ برتر



تیم فوتسال صبای قم بعد از کسب مقام ششم لیگ سیزدهم، نایب قهرمانی لیگ های ششم و دهم، اکنون در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در پی کسب نخستین قهرمانی خود باید با 15 تیم مدعی به رقابت بپردازد.



تیم فوتسال صبای قم نیز یکی از تیم های حاضر در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است که در تلاش برای چهاردهمین حضور موفق خود، در فصل جدید باید بازیکنان و کادر فنی خود به زودی معرفی کند تا همچون سال گذشته رتبه مناسبی را در جدول رده بندی کسب کند.



مقام ششمی صبا در نخستین سالی که تمام بازیکنان بومی بودند



سال گذشته تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال کشورمان از تیم‌های کاملا بومی لیگ برتر فوتسال کشور به شمار می رفت که با کمترین قرارداد و اعتبار بودجه در لیگ حضور یافت و به مقام ششم نائل شد.



با این حال در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز لیگ چهاردهم فوتسال کشورمان، مسئولان ورزش استان و هیئت فوتبال استان قم گویا هنوز به فکر تنها نماینده فوتسال قم در لیگ برتر فصل جدید فوتسال باشگاه های کشور نیستند زیرا بسیاری از بازیکنان این تیم بومی در حال جدا شدن و پیوستن به سایر تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور هستند به دلیل اینکه آنجا پول بیشتری می‌گیرند.



از سوی دیگر با اینکه صبای قم در فصل گذشته با ترکیبی از بازیکنان بومی در لیگ برتر ششم شد اما به نظر می رسد در صورتی که در لیگ چهاردهم حمایت مالی و معنوی جدی از سوی مسئولان و تشکیل دهندگان این تیم صورت نگیرد، این تیم در مسابقات لیگ مشکلات زیادی خواهد داشت، بنابراین باید بودجه ای مناسب برای این تیم در نظر گرفته شود تا صبای قم بتواند با جذب بازیکن و کادر فنی قوی، مدعی چهاردهمین دوره لیگ لیگ برتر فوتسال کشور باشد.



افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتری به 16 تیم



این در حالی است که به غیر از دوره دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که با شرکت 12 تیم برگزار شد، سایر دوره ها با شرکت 14 تیم به انجام رسید، قرار است امسال این رقابت ها با افزایش تعداد تیم های شرکت کننده برگزار شود.



بعد از مطرح شدن افزایش تعداد تیم های حاضر در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، این موضوع در هیئت رئیسه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب این هیئت رئیسه رسید.



در حالی که امسال چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در راه است، موضوع 16 تیمی شدن لیگ برتر فوتسال در حالی به تصویب اعضای هیئت رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال رسید که تا سال قبل این مسابقات با شرکت 14 تیم برگزار می شد.



بر این منظور با حضور اعضای هیئت مدیره کمیته فوتسال در خصوص افزایش تیم‌های لیگ برتری در فصل جاری در فدراسیون فوتبال جلسه‌ای برگزار شد که طی آن پس از بازگوی نظرات، اعضای هیئت مدیره درباره موضوع 16 تیمی شدن لیگ برتر فوتسال ایران، رای‌گیری کردند.