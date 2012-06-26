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۶ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۳

فرزادنیا خبر داد:

پایان بررسی پروژه منوریل قم در سازمان بازرسی/خبرهای زیادی در راه است

پایان بررسی پروژه منوریل قم در سازمان بازرسی/خبرهای زیادی در راه است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بازرسی استان قم از اتمام بررسی پروژه منوریل در سازمان بازرسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فرزادنیا در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: برخلاف برخی مباحثی که در مورد عدم ورود سازمان بازرسی به پروژه منوریل مطرح می شود این سازمان ورود فوق العاده و کارشناسانه ای را به این پروژه داشته است.

وی از اتمام بررسی پروژه منوریل در سازمان بازرسی خبر داد و گفت: بعد از بررسی های صورت گرفته گزارشات به مبادی مرتبط ارسال شده است.

احصاء ریز نارسایی‌ها و تخلفات منوریل

مدیرکل بازرسی استان قم ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور ریز نارسایی‌ها، کاستی‌ها و نواقص این طرح را بررسی و به مبادی مربوطه گزارش داده است.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی هیچگونه کوتاهی و قصور در رسیدگی به پروژه منوریل نداشته است.

خبرهای زیادی از منوریل در راه است

فرزادنیا در ادامه تأکید کرد: در آینده خبرهای زیادی در مورد پروژه منوریل به گوش خواهد رسید.

کد مطلب 1635143

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