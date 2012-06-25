تبریک حزب الله به مرسی و مردم مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان بیانیه ای درباره پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: به ملت بزرگ مصر به خاطر دستاورد بزرگ تاریخی اش، حضور گسترده در میادین مختلف، صبر طولانی اش و پاسداری از این دستاوردها از هر گونه تقلب تبریک می گوییم.

حزب الله لبنان همچنین ضمن تبریک به محمد مرسی برای وی در انجام مسئولیت بزرگی که به رئیس جمهوری جدید مصر محول شده است آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

در این بیانیه آمده است: امیدواریم که محمد مرسی بتواند مصر را به جایگاه شایسته آن در جهان عرب و اسلام بازگرداند.