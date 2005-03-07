علي اكبر صادقي: بعد از 27 سال امسال به دنياي انيميشن بازگشتم

علي اكبر صادقي كارگردان و انيميشن ساز، ضمن بيان اين خبر در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد برگزاري چهارمين دوره جشنواره پويانمايي گفت: اعتقاد دارم از نظر برگزاري و سطح كيفي فيلم هاي شركت كننده هرسال نسبت به سال قبل بهتر و اصولي تر شده است و خودم بعد از 26 سال غيبت درعرصه انيميشن سازي دوباره به ساختن انيميشن پرداختم.

وي در مورد انيمشيني كه ساخته است گفت: نام اين انيميشن ائتلاف است و كار مشتركي با علير ضا كاويان راد است و كاري متفاوت نسبت به ديگر انيميشن ها است.

صادقي در ادامه در مورد جايگاه انيميشن ايران در سطح جهان گفت: با توجه به دوران فترت و وقفه اي كه در زمينه توليدات انيميشن داشتيم ، فكرمي كنم شروع دوباره خوبي داريم و كمك انيميشن هاي ايراني در سطح جهان مطرح مي شوند.

وي در مورد برگزاري نشست هاي تخصصي آموزشي گفت: مي تواند آموزش مفيدي براي آشنا شدن انيما تورهاي جوان ما با تكنيك هاي جديد و روز دنيا باشد.

وي همچنين متذكر شد: براي ارتقا سطح كيفي انيميشن ايران بايد اين كلاسها بطور منظم در طول سال برگزار شود.

صادقي درمورد رسيدن انيميشن ايران به سطحي كه بتوانند همچون كشورهاي كره ، هند ، مالزي به فروش انيميشن اقدام كند گفت: فكر مي كنم رسيدن به اين جايگاه مستلزم كار بيشتر ، اندوختن تجربيات و تجهيز به تكنولوژي جديد است.

علي اكبر صادقي ، انيماتور و نقاش پيشكسوت پس از گذشت 25 سال، به دنياي پويانمايي بازگشت و فيلم تازه اي از او در چهارمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران به نمايش گذاشته مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، صادقي با ساخت فيلم ائتلاف هفتمين اثر پويانمايي خود را خلق كرده است كه در بخش مسابقه جشنواره نيز حضور دارد.

فيلم ائتلاف با استفاده از 40 تابلوي نقاشي خلق شده است و در آن به مضامين سياسي پرداخته مي شود . فيلم نامه اين اثر نوشته صادقي وكارگرداني ، پويانمايي وتدوين آن باهمكاري صادقي و علي رضا كاويان راد انجام شده است.

خاطر نشان مي شود علي اكبر صادقي متولد 1316 در تهران است. او از سال 1337 با كسب رتبه اول به تحصيل در رشته نقاشي در دانشكده هنرهاي زيبا مي پردازد و همزمان با تحصيل در زمينه هاي مختلف تبليغاتي فعاليت مي كند. تصويرگري كتاب پهلوان پهلوانان ، آغاز همكاري اين هنرمند با كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان بود كه در ادامه به ساخت شش فيلم انيميشن منتهي شد.

صادقي در طول شش سال ، فيلم هاي گلباران ، رخ من آنم كه ... ملك خورشيد، هفت شهر و زال و سيمرغ را ساخت و نزديك به 17 جايزه داخلي و خارجي نيز به دست آورد. ازميان اين جوايز مي توان به پلاك طلاي جشنواره كودك تهران ، دو پلاك برنز جشنواره فيلم كلمبوس آمريكا ، پلاك برنز دوازدهيمن جشنواره جهاني فيلم كراكو ، پلاك طلا جشنواره جهاني فيلم ويرجين ايلندز آمريكا ، پلاك نقره جشنواره جهاني فيلم شيكاگو، جايزه صلح جشنواره جهاني فيلم برلين و پلاك برنز مجمع ساليانه جهاني سازمان سيد الك در پاريس اشاره كرد.