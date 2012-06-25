حمایت راه و شهرسازی خراسان شمالی از شرکتهای جوان مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله قادری عصر دوشنبه در نشست با پیمانکاران و مشاورین فعال در بخش حمل و نقل و مسکن خراسان شمالی عنوان کرد: از زمان تشکیل اداره ادغام شده راه و شهرسازی در استان‌های کشور، بیش از 50 درصد فعالیت‌های عمرانی هر استان در این نهاد انجام می‌شود.

وی با اشاره به ضعف خراسان شمالی در حوزه راه و شهرسازی اظهار داشت: برخی از استان‌های کشور که شاید در نگاه اول در این بخش از خراسان شمالی ضعیف‌تر باشند در عمل نسبت به این استان محروم، شرایط بسیار بهتری دارند.

قادری با بیان اینکه هم اکنون در سطح خراسان شمالی تنها 102 کیلومتر بزرگراه وجود دارد تصریح کرد: این استان حداقل به 500 کیلومتر بزرگراه احتیاج دارد.

وی اضافه کرد: در بخش راه روستایی نیز استان وضعیت نامناسبی داشته و هم اکنون به لحاظ شاخص بهره مندی از آسفالت مناسب در روستاهای بالای 50 خانوار، در رده 23 کشور قرار دارد.

این مسئول با اعلام اینکه برای جبران این کاستی‌ها عزمی راسخ و تعاملی همه جانبه مورد نیاز است، اظهار داشت: با جبران کسری اعتبار این حوزه، تعامل مورد نظر به وجود آمده و در روزهای آتی تعداد مناقصات و فعالیت‌های عمرانی خراسان شمالی در این بخش افزایش می‌یابد.

وی با یادآوری کمبودهای خراسان شمالی برای توسعه در بخش راه و شهرسازی عنوان کرد: متاسفانه در این استان برای فعالیت‌های عمرانی راه و شهرسازی، پیمانکاران و شرکت‌های دارای گرید و امتیاز مناسب به تعداد کافی موجود نیست.

قادری با بیان اینکه برای ترمیم این ضعف، ایجاد شرکت‌های جدید فنی و مهندسی در حوزه راه و شهرسازی خراسان شمالی ضرورت دارد، تصریح کرد: این نهاد نیز با واگذاری پروژه‌های مناسب و کوچک به شرکت‌های تازه تاسیس، آن‌ها را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد.

وی همچنین با یادآوری این موضوع که بسیاری از شرکت‌های فعلی خراسان شمالی دارای گرید 4 یا 5 بوده و امکان پذیرش مناقصه‌های بزرگ استان را ندارند گفت: لازم است این شرکت‌ها با تشکیل کنسرسیوم امتیازهای یک و دو را دریافت کنند.

عطاالله قادری اضافه کرد: شرکت‌های دارای امتیاز 4 یا 5 با یکدیگر تجمیع شده و گریدی بالاتر را که توانایی پذیرش پروژه‌های بزرگ را دارد دریافت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که نهاد راه و شهرسازی خراسان شمالی با تمام توان از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمایت می‌کند، اظهار داشت: این نهاد در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران از هیچ احدی توصیه و سفارش قبول نکرده و تنها بر مبنای ظرفیت شرکت‌ها اقدام به واگذاری پروژه می‌کند.

قادری تصریح کرد: همچنین از این به بعد حدود 90 درصد پروژه‌های قابل واگذاری از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود.

به گفته وی 10 درصد باقیمانده پروژه‌ها که از طریق مناقصه محدود واگذار می‌شود شامل پروژه‌های قرارداد متمم و پروژه‌های دارای زمان محدود است.

این مسئول همچنین تصریح کرد: از این به بعد در راه‌های روستایی خراسان شمالی خصوصا در مناطقی که دارای میزان بارندگی بالای 200 میلیمتر در سال هستند، از آسفالت سرد استفاده نمی‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه اقدامات در دست اجرای این نهاد سبب بهبود وضعیت راه‌های خراسان شمالی و رسیدن به نقطه مطلوب شاخص راه‌های روستایی و شهری شود.