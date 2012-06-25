برپایی نمایشگاه پیشگیری و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. به همین مناسبت سه الی 9 تیر ماه سال جاری به عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است.

سید مجتبی نقشواریان افزود: شعار «نسل جوان ایمن در برابر اعتیاد سرمایه ملی است پس به سلامت فکر کنیم نه به مواد» به عنوان شعار هفته مبارزه با مواد مخدر سال جاری تعیین شده است.

وی اظهار داشت: به منظور پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد و همچنین اطلاع رسانی به عامه مردم، نمایشگاهی در یکی از محله های پر خطر شهر شیراز (فرهنگسرای شاهچراغ) با هدف اطلاع رسانی، آموزش و ارائه مشاوره به مردم و با همکاری واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر پا شده است.

نقشواریان در زمینه نامگذاری روزهای هفته مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: برای روزهای هفته مبارزه با مواد مخدر عناوینی در نظر گرفته شده که این عناوین شامل شنبه، شهدا، ایثارگران و تلاشگران عرصه پیشگیری از اعتیاد، یکشنبه، جوانان و پیشگیری از اعتیاد، دوشنبه، باورهای دینی، فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد، سه شنبه، عزم ملی رمز پیشگیری از اعتیاد، چهارشنبه، قوه قضائیه و پیشگیری از اعتیاد، پنجشنبه، مشارکتهای مردمی و پیشگیری از اعتیاد و جمعه، خانواده و پیشگیری از اعتیاد است.

بیش از نیمی از دانش آموزان فارس دندان پوسیده دارند

بیش از نیمی از دانش آموزان استان فارس دارای دندان پوسیده هستند و تنها 18 درصد از دانش آموزان هفت ساله مجموعه دندانی سالم دارند.

مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: طبق آخرین اطلاعات آماری 7.56 درصد دانش آموزان اول ابتدایی در کشور دندان پوسیده دارند و در استان فارس بیش از نیمی از دانش آموزان دارای دندان پوسیده می‌باشند و تنها 18 درصد هفت ساله های استان مجموعه دندانی سالم دارند.

دکتر رزیتا بخشی زاده افزود: دانش آموز دارای مجموعه دندانی سالم به دانش آموزی اطلاق می‌ شود که هیچ نشانی از پوسیدگی، لثه متورم و یا دندان پر شده نداشته باشد.

وی بیان داشت: پوسیدگی دندان،‌ فقر تغذیه و شکستگی دندان از عمده مشکلات بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان است.

دکتر بخشی زاده اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که نداشتن دانش کافی در زمینه بهداشت دهان و دندان و عدم رعایت به موقع بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دهان و دندان باعث از دست دادن دندانها در سنین پایین شده و عواقب به مراتب دشوار تر و پرهزینه تری را در بر خواهد داشت.

مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بسیاری از عادات غلط دهانی و عادات غذایی نامناسب مانند مصرف مکرر مواد قندی از کودکی شکل می‌گیرد بنابراین در سنی که کودکان در مقطع ابتدایی هستند بهتر می‌توان با آموزش مناسب ،عادات بهداشتی را در فرد ایجاد کرد.

اجرای طرح بیمار یابی، درمان و آموزش بیماری تب مالت در عشایر مناطق ییلاق فارس

طرح بیمار یابی، درمان و آموزش بیماری تب مالت در عشایر مناطق ییلاق استان فارس اجرا می‌شود، 11شهرستان استان فارس از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری، برای مدت چهار ماه اجرا می شود.

کارشناس مسئول بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: طرح بیمار یابی، درمان و آموزش بیماری تب مالت در عشایر با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری تب مالت در عشایر استان فارس و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل دامپزشکی استان، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و مراکز بهداشت شهرستانهای آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، خرم بید، خرامه، مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز، کوار، سپیدان، سروستان، فیروزآباد در مناطق ییلاقی استان فارس از و نیمه دوم خرداد ماه سال جاری شروع و سپس به مدت سه سال در کل مناطق عشایری فارس انجام می‌گیرد.

مرضیه عطاءالهی افزود: در این طرح، برای بررسی شیوع بیماری تب مالت، هزار خانوار بر اساس توزیع داده های مکانی انتخاب شده‌اند که در این خانوارها، از اعضای خانوار خون گیری انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این هزار خانوار، از افراد علامت دار ساکن در آن منطقه نیز خون گیری انجام می‌شود و بررسی لازم انجام می‌شود.

عطاءالهی بیان داشت: تمامی نمونه‌ها پس از جمع آوری در آزمایشگاه مرکز بهداشت انقلاب مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در صورت مثبت شدن، بیماران تحت درمان رایگان قرار می‌گیرند.

همزمان با بررسی شیوع بیماری تب مالت، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد عشایر، آموزش افراد ساکن در منطقه، علائم، آموزش راه‌های انتقال و راه‌های پیشگیری بیماری بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق داوطلبین عشایر، آموزگاران مدارس سیاری عشایر و کارشناسان بهداشتی، با تاکید بر آموزش همسان به اجرا در خواهد آمد.

کارشناس مسئول بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: بررسی شیوع بیماری تب مالت در دام و واکسیناسیون دام‌ها نیز از طرف شبکه دامپزشکی شهرستان نیز انجام خواهد شد.

این طرح ابتدا به صورت پایلوت در منطقه سر پنیران شهرستان پاسارگاد اجرا شد و پس از تجدید نظر در فرمها و پرسشنامه‌ها، برای اجرا به شهرستانهای مذکور اعلام شده و پس از اجرا در این یازده شهرستان، در تمام مناطق عشایر استان برای سه سال متوالی اجرا خواهد شد.