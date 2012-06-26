حجم چک های برگشتی بسیار سرسام آور است

حجت الاسلام محسن کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر حجم چک های برگشتی بسیار سرسام آور شده است که ادامه این روند باعث بی اعتمادی در اقشار مختلف جامعه می شود.



امام جمعه کرج ادامه داد: اگر چک بی اعتبار شود سنگ روی سنگ بند نمی شود و برای صنعت و تولید این امر حیاتی است.



حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: صنعتگران اهل عمل و ما اهل حرف زدن هستیم ولی این را بدانید هر تلاشی که می کنید باعث استقامت و سر افرازی اهل بیت(ع) و نظام است.



وی گفت: هر چکشی که در کارخانه صنعتگران و تولید کننده ها زده می شود یک آهنگ عبادت و بندگی برای خداوند است.



وی افزود: یک فرد سرمایه گذار می توانند پول خود را در بانک بگذارد و سود آن را بگیرد ولی فردی که به صنعت می پردازد همانند سربازی است که در برابر دشمنان می ایستد و شان و جایگاه شما در نزد خدا بسیار بزرگ است.



امام جمعه کرج اظهار داشت: آنچه که افراد جامعه به غیر صنعتگران باید به آن توجه داشته باشند سوق روحیه داخلی به سمت خرید کالاهای داخلی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر تاکیدات فراوانی داشته اند.

