پیشگیری مهمترین روش مبارزه با مواد مخدر است/ برگزاری 497 کلاس آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری عصر دوشنبه در جمع فرماندهان انتظامی استان، با اشاره به اینکه مواد مخدر را در زمانهای بسیار دور تا نون افیون ملت هاست و امروزه به عنوان عامل مهم و تاثیر گذار در از هم گسیختگی شخصیت فردی و خانوادگی و حتی جوامع محسوب می شود، گفت: فروشندگان مواد مخدر سوداگرانی هستند که با استفاده از این روش بدنبال منفعت طلبی خود هستند و از سویی مصرف کنندگان آن از آسیب دیدگان واقعی جامعه بوده که در کنار آن حتی خانواده مصرف کننده را به سمت نابودی سوق می دهد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه نیروی انتظامی به مسئله مواد مخدر نگاه ویژه است، ادامه داد: هرآنچه به جامعه آسیب برساند و خانواده ها را متلاشی و سلامت و امنیت جامعه را به خطر بیندازد در دستور کار ما قرار دارد و امروز مسئله مواد مخدر به عنوان یک معضل خانواده ها و جامعه را دامنگیر کرده است که برای تقابل با آن نیروی انتظامی یک نگاه ویژه را در دستور کار دارد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان سرعت عمل و اثرات تخریبی و اشاعه آسیب مواد مخدر سنتی را با مواد مخدر صنعتی قابل قیاس ندانست و گفت: اگر ما در گذشته با موادی مانند تریاک و اثرات تخریبی محدودی روبرو بودیم متاسفانه امروزه با مواد صنعتی پیشرفته همراه با قدرت تخریب و آسیب فراگیر و سریع صنعتی قرار داریم که سرعت تخریب آن دامنه وسیعی همراه با اثرات وحشتناک مصرف کنندگان و خانواده ها و جامعه را دربر می گیرد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی با استفاده از توان سازمانی و افراد جامعه سعی در شناسایی و رصد مراحل توزیع و مصرف مواد مخدر را دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی به دنبال شیوه مقابله و تقابل است که ابتدا با شناسایی موارد و عاملان توزیع خرد و کلان آن و کشف آن با همکاری صادقانه مردم و همچنین با دستگیری عاملان توزیع و فرهنگ سازی سوء مصرف در بین مصرف کنندگان و جامعه و ارتقای سطح آگاهی فردی و خانوادگی و اجتماعی تلاش می کند تا به اهداف خود نائل شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان ادامه داد: در همین راستا در عرصه مقابله ای در سه ماهه ابتدای سال جاری 364 نفر از عوامل توزیع مواد مخدر دستگیر و بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

وی افزود: میزان کشف مواد مخدر درسه ماهه نخست امسال 41 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است .

سرهنگ ساوری فعالیت های بخش پیشگیری نیروی انتظامی را برون سازمانی خواند و اظهار داشت: فعالیت های برون سازمان نیروی انتظامی در قالب آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح مدارس، دانشگاه ها، مساجد، اصناف و اتحادیه ها و حتی محلات و روستاها را دربر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در کنار سایر دستگاه های فرهنگی علاوه بر مقابله در حوزه پیشگیری نیز پیشتاز است، ادامه داد: برگزاری 497 مورد کلاس آموزش همگانی در سطح مدارس، مساجد،‌دانشگاه ها، اصناف و اتحادیه ها در طول سه ماهه و همچنین برگزاری 48 مورد نمایشگاه آموزش همگانی بهترین شیوه ایجاد یک تعامل تنگاتنگ با نهاد ها و سازمان های درگیر این حوزه است.

سرهنگ ساوری با تاکید بر اینکه محیط خانواده و والدین نقش حساسی در جامعه دارند ادامه داد: خانواده پناهگاه امن و آرام فرزندان است و مطمئناً روش درست مدیریت در خانواده باید تلفیقی از دوستی، صداقت و نظارت و قاطعیت باشد و اگر آسان گیری و نظارت و قاطعیت منطقی و اصولی در فضای خانواده حاکم گردد و یا با داشتن شیوه نادرست و غیر منطقی مدیریتی ، تهدید ، خشونت و غیره همراه شد هرگز سعادت و موفقیت را به ارمغان نمی آورد و برون رفت جوان از محیط گرم و پرمهر خانواده دچار شدن آسیب های اجتماعی را بیشتر می کند.