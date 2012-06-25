تشکر هیگ از همراهی شیوخ خلیج فارس با سیاستهای ضد ایرانی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام هیگ" که برای دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکت درنشست شورای وزرای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در لوکزامبورگ به سر می برد از موضع خصمانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قبال سوریه و همچنین مسئله هسته ای ایران تقدیر کرد.

وی که با خبرگزاری کویت مصاحبه می کرد، گفت در سال های گذشته همکاری های زیادی بین ما و شورای همکاری خلیج فارس بوده است به ویژه درباره فشار آوردن به دولت سوریه.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو این شورا فشارهای اقتصادی بیشتری بر دولت بشار اسد و برخی شخصیتهای سوری وارد بیاورند.

گفتنی است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان و قطر نقش زیادی در تسلیح گروه های مسلح سوریه علیه دولت و ملت سوریه و ادامه بی ثباتی و ناآرامی ها در این کشور داشته و دارند.