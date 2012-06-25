  1. بین الملل
۵ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۶

در لوکزامبورگ مطرح شد؛

تشکر هیگ از همراهی شیوخ خلیج فارس با سیاستهای ضد ایرانی غرب

تشکر هیگ از همراهی شیوخ خلیج فارس با سیاستهای ضد ایرانی غرب

وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه از نقش شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسائل سوریه و ایران و همراهی آنها با سیاستهای خصمانه غربی ها علیه تهران و دمشق تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام هیگ" که برای دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکت درنشست شورای وزرای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در لوکزامبورگ به سر می برد از موضع خصمانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قبال سوریه و همچنین مسئله هسته ای ایران تقدیر کرد.

وی که با خبرگزاری کویت مصاحبه می کرد، گفت در سال های گذشته همکاری های زیادی بین ما و شورای همکاری خلیج فارس بوده است به ویژه درباره فشار آوردن به دولت سوریه.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو این شورا فشارهای اقتصادی بیشتری بر دولت بشار اسد و برخی شخصیتهای سوری وارد بیاورند.

گفتنی است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان و قطر نقش زیادی در تسلیح گروه های مسلح سوریه علیه دولت و ملت سوریه و ادامه بی ثباتی و ناآرامی ها در این کشور داشته و دارند.

کد مطلب 1635171

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